ارتفاع عدد الشركات المسجلة في الأردن بنسبة 7% خلال النصف الأول

عدد الشركات المسجلة خلال العام الحالي بلغ 3753 مقارنة بـ 3493 خلال النصف الأول من العام الماضي .

مجموع رؤوس الأموال المسجلة العام الحالي زاد على 148 مليون دينار .

انخفاض عدد الشركات التي تم فسخ أو شطب تسجيلها بنسبة 16 بالمئة عن العام الماضي .

ارتفاع محصلة تغير رؤوس الأموال الجديدة بنسبة 5 بالمئة عن العام الماضي .

للعام الثاني على التوالي، الحفاظ على نتائج فوق المليار دينار رؤوس أموال إما جديدة أو عن طريق رفع رأسمال الشركات .

39 ألفاً و 766 شركة سجلت إلكترونيا منذ إطلاق الخدمات الإلكترونية لدائرة مراقبة الشركات نهاية عام 2020 .

خبرني - ارتفع عدد الشركات المسجلة في المملكة منذ بداية العام الحالي وحتى الثلاثين من حزيران بنسبة 7 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي .

وأظهر تقرير صادر عن دائرة مراقبة الشركات أن عدد الشركات التي تم تسجيلها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 3753 شركة مقارنة بـ 3493 شركة خلال النصف الأول من العام الماضي .

وبلغ مجموع رؤوس الأموال المسجلة ما يزيد على 148 مليون دينار وأن عدد الشركات الأعلى تسجيلا من حيث العدد كان ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها 2864 شركة وبنسبة 3ر76 بالمئة من الشركات المسجلة وبرؤوس أموال تزيد على 46 مليون دينار تليها شركات المساهمة الخاصة برؤوس أموال مسجلة تزيد على 69 مليون دينار .

كما انخفض عدد الشركات التي تم فسخ أو شطب تسجيلها بنسبة 16 بالمئة عن ذات الفترة من العام الماضي حيث بلغ عددها 473 شركة مقارنة بـ 562 شركة .

وأظهر التقرير ارتفاع محصلة تغير رؤوس الأموال بنسبة 5 بالمئة عن العام الماضي .

وأكد التقرير أنه وللعام الثاني على التوالي فقد تم الحفاظ على نتائج تفوق المليار دينار رؤوس أموال إما جديدة أو عن طريق رفع رأسمال الشركات .

وكشف التقرير أن عدد الشركات المسجلة إلكترونيا منذ إطلاق الخدمات الإلكترونية لدائرة مراقبة الشركات نهاية عام 2020 بلغ 39 ألفا و 766 شركة .

وبلغ عدد طلبات المتابعة الإلكترونية 2 مليون و 629 ألفاً و 248 طلباً وإصدار 101 ألف و 129 نسخة من الأرشفة إلكترونيا وإصدار 567 ألفا و 111 شهادة إلكترونيا .