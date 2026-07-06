قبل الإفطار أم بعده؟.. إليك أفضل وقت لشرب القهوة

خبرني - لا يوجد وقت مثالي يناسب الجميع لشرب القهوة، إذ يعتمد ذلك على الحالة الصحية وطريقة استجابة الجسم للكافيين. ويؤكد خبراء التغذية أن تناول القهوة قبل الإفطار لا يسبب مشكلة لمن يتحملها جيدًا، بينما قد يكون شربها بعد الوجبة خيارًا أفضل لمن يعانون اضطرابات في المعدة أو مشكلات في تنظيم مستويات السكر في الدم.

ويوفر شرب القهوة على معدة فارغة مفعولًا أسرع للكافيين، ما يعزز اليقظة والتركيز، وقد يساعد على تحسين الأداء الرياضي في الصباح، إضافة إلى تسريع امتصاص بعض مضادات الأكسدة الموجودة فيها.

في المقابل، قد يؤدي تناولها قبل الإفطار إلى تهيج المعدة وزيادة أعراض القولون العصبي لدى بعض الأشخاص، كما قد يؤثر في مستويات السكر بالدم أو يتداخل مع فعالية بعض الأدوية، مثل علاجات الغدة الدرقية وارتفاع ضغط الدم.

أما شرب القهوة بعد الإفطار، فيساعد على تقليل تهيج الجهاز الهضمي ودعم عملية الهضم، كما قد يحد من التأثيرات المؤقتة للكافيين على سكر الدم. وتشير دراسات إلى أن استهلاك القهوة خلال ساعات الصباح يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة مقارنة بتناولها في أوقات لاحقة من اليوم.

وتتمتع القهوة أيضًا بفوائد صحية عند تناولها باعتدال، إذ قد تسهم في تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، ودعم صحة الكبد، وخفض احتمالات السكتة الدماغية ومرض باركنسون، فضلًا عن تحسين التركيز وتقليل الالتهابات.

وينصح الخبراء بعدم تجاوز 400 ملغم من الكافيين يوميًا، والحد من إضافة السكر والمنكهات عالية السعرات، مع الانتباه إلى احتمال تفاعل القهوة مع بعض الأدوية.

ويؤكد المختصون أن اختيار توقيت شرب القهوة يجب أن يعتمد على استجابة الجسم، فالأهم هو الاستمتاع بفوائدها دون التسبب في آثار جانبية تؤثر في الصحة أو جودة النوم.