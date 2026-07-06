منها حبس النفس أثناء رفع الأثقال.. سلوكيات تهدد أوعية الدماغ

خبرني - حذر طبيب الأعصاب الدكتور بايبينغ تشين من بعض الممارسات اليومية التي قد ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية في حالات معينة، مؤكدًا أن الوقاية تعتمد على ممارسة الأنشطة البدنية بطريقة صحيحة وتجنب السلوكيات التي قد تشكل ضغطًا على الأوعية الدموية.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، أوضح تشين أن اليوغا تُعد من الرياضات المفيدة للصحة، إلا أن بعض الوضعيات التي تتطلب تمددًا أو انثناءً مفرطًا للرقبة قد تزيد، في حالات نادرة، من خطر حدوث تمزق في جدار أحد الأوعية الدموية، وهو ما قد يؤدي إلى السكتة الدماغية. لذلك؛ ينصح بالحرص على الوضعيات الآمنة وتجنب إجهاد الرقبة أثناء التمارين.

كما وجه تحذيرًا لممارسي تمارين القوة، مشيرًا إلى أن رفع الأوزان الثقيلة مع حبس النفس قد يسبب ارتفاعًا حادًّا في ضغط الدم، ما يزيد الضغط على الأوعية الدموية في الدماغ.

وأكد أن الاعتماد على أوزان معتدلة مع التنفس المنتظم والزفير أثناء رفع الأثقال يعد خيارًا أكثر أمانًا لتحقيق اللياقة وبناء العضلات.

وفي السياق نفسه، دعا الطبيب إلى الحد من استهلاك مشروبات الطاقة، موضحًا أن احتواءها على كميات مرتفعة من الكافيين ومنبهات أخرى قد يزيد من خطر اضطرابات نظم القلب، وهي حالة قد تؤدي إلى تكوّن جلطات يمكن أن تنتقل إلى الدماغ وتتسبب في السكتة الدماغية.

وأضاف أن الإفراط في تناول مشروبات الطاقة قد يرتبط أيضًا بمشكلات عصبية لدى بعض الأشخاص نتيجة احتوائها على نسب مرتفعة من بعض الفيتامينات والمنبهات، مشددًا على أن اتباع نمط حياة صحي، وممارسة الرياضة باعتدال وبالطريقة الصحيحة، يظل من أهم وسائل الحفاظ على صحة الدماغ والوقاية من السكتات الدماغية.