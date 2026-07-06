اعتقال مراهق ياباني شن هجوما سيبرانيا بـ(تشات جي بي تي)

خبرني - ألغى طالب عمره 15 عاما 46 ألف اشتراك ببث الأنمي مستغلا ثغرة عبر برنامج صنعه بمساعدة الذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي" .

أُلقي القبض على طالب الثانوية ويقيم في محافظة سايتاما القريبة من طوكيو، في الرابع من يوليو الجاري، للاشتباه في تورطه بشن هجوم سيبراني على خدمة بث أعمال الأنمي "بانداي تشانل" (Bandai Channe l) التابعة لشركة "بانداي نامكو فيلم ووركس"، وذلك في عام 2025.

ووفقا للشرطة، استخدم المراهق برنامجا قام ببرمجته بمساعدة أداة الذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي" لتعطيل الخدمة، حيث يُشتبه في أنه اكتشف ثغرة في نظام الشركة واستغلها بطريقة احتيالية للوصول إلى معلومات الحسابات.

وفي تفاصيل الهجوم، أرسل الطالب معلومات كاذبة إلى خوادم الشركة في الرابع من نوفمبر الماضي، بين الساعة الخامسة مساء والثامنة وثمان وأربعين دقيقة. وأسفر هذا الفعل عن الإلغاء غير المصرح به لـ 46812 حساب اشتراك.

وقد أدى هذا الهجوم إلى تعطيل جزئي لعمليات الشركة في السادس من نوفمبر، مما دفعها لاستشارة الشرطة بشأن الحادثة. واستمرت أعمال الإصلاح في الأنظمة حتى استأنفت الشركة خدمتها بشكل كامل في شهر ديسمبر.

من جهته، اعترف الطالب بالتهام المنسوبة إليه، مبرراً فعله بقوله: "بدأت استخدام الحواسيب عندما كنت في الصف الرابع الابتدائي، وتعلمت كل ما أعرفه بنفسي. صادف أن تمكنت من الوصول إلى المعلومات، ولم يكن لدي أي ضغينة تجاه الشركة".