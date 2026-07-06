المنسف الأردني... والعريس المستعار!

سلسلة: الهوية المستوردة — الجزء الأول





سبعون طناً.

فقط!

في بلد إذا وُلد فيه طفل قالوا: هاتوا المنسف.

وإذا مات رجل، حضر المنسف.

وإذا تزوج شاب، تصدّر المنسف المائدة.

وإذا وقع خلاف، لا يُحسم إلا على سدر المنسف.

سبعون طناً.

هذا كل ما ينتجه الأردن من الجميد.

بينما يحتاج إلى ألفين وخمسمائة طن.

لحظة!

لحظة واحدة فقط.

يا للعجب من خط أحمر يستورد لونه من الخارج.

يشبه الأمر عرساً أردنياً مكتمل الزغاريد.

الخيل وصلت.

والسيوف حضرت.

والشماغ الأحمر يملأ المكان.

والدبكة تهز الأرض.

ثم يهمس أحدهم في أذنك:

العريس مستعار.

الكل يصفق.

الكل يرقص.

الكل يصور فيديو لصفحته الشخصية ويكتب تحته: عرس أردني أصيل.

بينما العريس، في غرفة الانتظار، يراجع جواز سفره خوفاً أن ينساه عند الباب.

المنسف في الأردن ليس وجبة.

هو لغة اجتماعية كاملة.

تُعقد به المصالحات.

ويُستقبل به الضيف.

ويُعلَن به الفرح.

وحتى بعد أن يُدفن الميت، يبقى المنسف حاضراً على سدر العزاء، كأن أهله يطمئنون الحضور أن الواجب ما زال محفوظاً.

وقفت الدكتورة رنا عبيدات أمام لجنة الزراعة النيابية، وقالت الأرقام بهدوء لا يشبه وقعها:

سبعون طناً إنتاجاً.

ألفان وخمسمائة طن حاجة.

عجز يبلغ ألفاً وتسعمائة وثلاثين طناً.

قالتها كما يُقرأ تقرير عن إنتاج الإسمنت.

بلا رجفة في الصوت.

كأن الجميد سلعة كأي سلعة، لا قلب أمة يُعلَن نقصه أمام الملأ.

ثم عاد كل شيء إلى هدوئه، كمن يخبرك أن القلب توقف، ثم يسألك إن كنت تريد قهوة.

وجاء الحل كالعادة: الاستيراد!

أسهل كلمة في القاموس الحكومي، حلّت محل التخطيط، ومحل عشرين سنة من الكلام عن دعم الثروة الحيوانية، الذي يتكرر في كل خطة خمسية ثم يختفي بمجرد توقيع آخر صفحة في التقرير. ولم تعد المشكلة في الاستيراد نفسه، فالأمم تتبادل القمح والدواء ولا ينتقص ذلك من شأنها، لكن حين يصبح الرمز نفسه معتمداً على الخارج، يتجاوز السؤال حدود التجارة إلى حدود السيادة، لا الغذائية وحدها، بل الرمزية أيضاً.

اختفى الرعاة بهدوء.

لم يُعلنوا انسحابهم.

فقط، لم يعد أحد يسأل عنهم.

واختفت الأغنام شيئاً فشيئاً، ثم اختفى ما كان ينتظرها.

وبقي المنسف يُقدَّم بكامل الطمأنينة، كأنه لا يعرف قصة غيابه الطويلة.

تخيل لو أعلنت اليابان أنها تستورد الساموراي.

أو أعلنت إيطاليا أن البيتزا تُصنع الآن بجبن أجنبي.

أو استيقظت فرنسا يوماً لتكتشف أن الجبن الذي تفاخر به العالم لم يعد فرنسياً.

لاهتزت الصحافة أياماً.

أما نحن، فنستورد قلب المنسف بصمت تام، ثم نختلف فقط على حجم اللوز والصنوبر فوق الأرز.

ليست القضية أن يكون الجميد سورياً أو أردنياً.

القضية أن وطناً لا ينبغي أن يستورد تعريف نفسه.

نرفع صورة المنسف على مواقع التواصل، ونكتب تحتها: الأصالة الأردنية.

ثم نضغط نشر، وكأن الصورة وحدها تكفي لإثبات النسب.

ولو سألت أحدهم: من أين الجميد؟

لأجابك بثقة من يحرس سراً وطنياً: لا تسأل... كُل وبلا أسئلة!

الجميد ليس لبناً مجففاً.

هو رائحة بيت.

وصوت جدة تقول: لا تستعجل، الجميد بده نَفَس.

هو صيف طويل على سفوح البادية، وأيدٍ تعلّمت الصبر قبل أن تتعلم الصناعة.

لا أخاف من عجز الجميد.

أخاف من اليوم الذي يصبح فيه الخبر عادياً، حين يصبح النقص طبيعياً، وحين يصبح الاستيراد بديلاً عن السؤال.

وأخاف أكثر من يوم نقرأ فيه عنواناً كهذا:

الأردن يدرس استيراد الزغاريد لتغطية العجز في أفراحه!

فيومها لن يضحك أحد، لأن النكتة ستكون قد سبقتنا إلى الواقع.

لأن الأوطان لا تبدأ بخسارة أطباقها.

بل تبدأ يوم تتوقف عن ملاحظة أنها فقدت قلبها.

والعرس ما زال قائماً.

والزغاريد ما زالت تعلو.

والمنسف ما زال يتصدر السدر.

لكن السؤال بقي جالساً في صدر المجلس:

إذا كان العريس مستعاراً...

فلمن كانت كل هذه الزغاريد؟

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