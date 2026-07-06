قاليباف: أمريكا طرف غير موثوق ولسنا في سلام معها

خبرني - نفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وجود سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرا أنها طرف غير موثوق، ومؤكدا أن بلاده لن تعترف بإسرائيل رسميا، وفق ما نقله عنه التلفزيون الإيراني الحكومي.

وقال قاليباف -خلال لقاء جمعه الأحد برئيس المجلس القيادي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمد درويش في طهران- إن بلاده ستقدم للمسلمين و"جبهة المقاومة" دعما "بالصواريخ عند الحاجة، وآخر سياسيا عند الاقتضاء"، مضيفا: "لسنا في سلام مع الولايات المتحدة ولن نعترف رسميا بإسرائيل".

وبشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة، قال قاليباف إن طهران حددت خطوطا واضحة في المفاوضات وحافظت عليها، وتعتبر "جبهة المقاومة ولبنان أحد الخطوط الحمراء"، متعهدا -في الوقت ذاته- بمتابعة ملف المرحلة الثانية من السلام في غزة بكل جدية.



كما شدد على أن إيران لم تتراجع عن مطلبها الأساسي في مذكرة التفاهم الموقعة مع أمريكا بوساطة باكستانية قطرية، والقاضي بوقف الحرب ضد حلفائها في المنطقة و"جبهة المقاومة"، بعد أن "أُجبرت الولايات المتحدة على الاعتراف بهم في مذكرة التفاهم".

شرط التفاوض القوي

وبينما عدّ الاستعداد الكامل للحرب أحد شروط التفاوض بشكل قوي، وأن الولايات المتحدة وإسرائيل ستلجآن إلى الحرب إذا شعرتا بوجود ضعف في روح المقاومة لدى إيران؛ شدد قاليباف على ضرورة أن تكون الدبلوماسية قادرة على حماية المكاسب العسكرية وجعلها دائمة.

وقال إن "العدو" أدرك أن السلام في المنطقة ولبنان لن يتحقق إلا عن طريق إيران، مخاطبا دول المنطقة بأن الولايات المتحدة و"الكيان الصهيوني" لن يجلبا لها الأمن والقوة، وبأن تحقيق الأمن والتنمية الاقتصادية مرهونان بتعاون دول المنطقة.

وبدوره، قال رئيس المجلس القيادي لحركة حماس محمد درويش إن مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة تمثل انتصارا "لجبهة المقاومة"، مضيفا أن "كل بند من بنود المذكرة يمثل انتصارا لإيران وهزيمة للولايات المتحدة".