الهجري: السويداء تمضي في مسار الاستقلال والعمل المؤسسي

خبرني - قال الشيخ حكمت الهجري إن محافظة السويداء تمضي اليوم في مسار الاستقلال مؤكداً ضرورة ترسيخ العمل المؤسسي بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة ويؤسس لعملية البناء

وخلال لقاء خاص جمعه بعدد من الناشطين الإعلاميين أشاد الهجري بما وصفه بصبر وثبات أهالي السويداء خلال العام الماضي على خلفية الأحداث التي شهدتها المحافظة مشيراً إلى أن ملف السويداء يتابع ويدار على نطاق واسع

وفي حديثه عن الحملة الإعلامية التي تستهدفه ونجله الشيخ سلمان اعتبر الشيخ الهجري أنها حملة ممنهجة تهدف إلى النيل من مقام الرئاسة الروحية وإثارة الفتنة الداخلية مضيفاً أنها جاءت بعد إخفاق سلطة دمشق بحسب تعبيره في تحقيق أهدافها عسكرياً وإخضاع السويداء بالقوة

ودعا الهجري كل من يمتلك أدلة أو وثائق تثبت استلامه أو نجله أي مبالغ مالية إلى نشرها أمام الرأي العام مطالباً بالاستناد إلى الوقائع بدلاً من حملات التحريض والتشويه

وأكد في ختام اللقاء أن مستقبل السويداء يعتمد على وعي أبنائها ووحدتهم والعمل المشترك لتجاوز المرحلة الراهنة والوصول إلى الاستقرار،بعيداً عن المصالح الضيقة والأهداف الشخصية عرض أقل

