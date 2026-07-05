موسم الأمطار يرفع إصابات الإنفلونزا وكوفيد-19 في الهند

خبرني - تشهد مدينة بنغالورو الهندية زيادة في إصابات الإنفلونزا وكوفيد-19، مع هيمنة سلالات الإنفلونزا الموسمية على العدوى.

سجلت مستشفيات مدينة بنغالورو الهندية ارتفاعًا موسميًا في إصابات الإنفلونزا وعدوى فيروس كورونا، بالتزامن مع موسم الرياح الموسمية، فيما أكد خبراء الصحة أن سلالات الإنفلونزا أصبحت السبب الرئيسي لمعظم حالات العدوى التنفسية خلال الأسابيع الأخيرة.

أفادت مستشفيات مدينة بنغالورو في الهند بارتفاع موسمي في حالات الإصابة بالإنفلونزا وعدوى فيروس كورونا، بالتزامن مع موسم الرياح الموسمية، حيث أصبحت سلالتا فيروس الإنفلونزا A، وهما H1N1 وH3N2، المسؤولتين عن غالبية التهابات الجهاز التنفسي، في وقت تواصل فيه المدينة تسجيل زيادة في حالات العدوى التنفسية.

الإنفلونزا تتصدر حالات العدوى التنفسية

وبحسب ما نشرته صحيفة "تايمز ناو"، تشهد بنغالورو زيادة موسمية في حالات الإنفلونزا والإصابات الخفيفة بفيروس كوفيد-19، إذ سجلت المستشفيات ارتفاعًا في أعداد المصابين بالعدوى الفيروسية التنفسية خلال موسم الأمطار.

وأوضح التقرير أن فيروس الإنفلونزا A، ولا سيما سلالتا H1N1 المعروفة بإنفلونزا الخنازير وH3N2، يتسبب حاليًا في عدد إصابات يفوق ما يسببه فيروس كورونا، بينما لا يزال المتحور JN.1 من كوفيد-19 يؤدي في الغالب إلى أعراض خفيفة مشابهة لتلك التي صاحبت متحورات أوميكرون السابقة.

الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات

وأشار خبراء الصحة إلى أنه، رغم تعافي معظم المرضى من خلال الرعاية المنزلية، فإن كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي، إضافة إلى المصابين بأمراض مزمنة، يظلون الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات صحية.

وأكدوا أن الإنفلونزا الموسمية أصبحت العدوى التنفسية الأكثر انتشارًا في الهند خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتشمل أبرز أعراضها:

الحمى.

سيلان أو انسداد الأنف.

التهاب الحلق.

السعال المستمر.

آلام الجسم.

التعب.

الصداع.

من 10 إلى 15 إصابة يوميًا

وتسجل المستشفيات ما بين 10 و15 حالة إصابة بالإنفلونزا يوميًا، وتشكل سلالات إنفلونزا A، وH1N1، وH3N2، النسبة الأكبر من الحالات.

وأضاف التقرير أن معظم المرضى يتماثلون للشفاء من خلال الراحة، والإكثار من شرب السوائل، والعلاج المخصص لتخفيف الأعراض، بينما احتاج بعض كبار السن والمصابين بضعف المناعة إلى رعاية طبية داخل المستشفيات نتيجة إصابتهم بأمراض تنفسية حادة.