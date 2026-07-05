للمرة الثانية خلال 15 عاما.. رجل أمريكي يحصد الجائزة الكبرى في اليانصيب

خبرني - حقق رجل من ولاية إلينوي الأمريكية فوزًا جديدًا في اليانصيب بلغت قيمته 1.3 مليون دولار، في واقعة نادرة جاءت بعد 15 عامًا من حصوله على جائزة مالية من اللعبة نفسها، وفق ما أعلنته هيئة يانصيب إلينوي.

وأوضح بيان الهيئة أن الفائز، وهو من منطقة شيكاغولاند وفضّل عدم الكشف عن هويته، اشترى التذكرة الفائزة بصورة عفوية أثناء توقفه في أحد المتاجر خلال الشهر الماضي.

وقال الرجل، في تصريحات نقلتها صحيفة "نيويورك بوست": "توقفت لشراء مشروب، وقلت لنفسي: لماذا لا أجرب حظي؟ اخترت لعبة الاختيار السريع، واتضح أنه كان يومًا سعيدًا".

أفاد المسؤولون بأن التذكرة الفائزة بيعت في محطة وقود بمدينة أوسويغو بولاية إلينوي، بعدما تطابقت الأرقام الخمسة (1-13-19-27-35) مع نتائج سحب لعبة "Lucky Day Lotto"، الذي أُجري في 11 يونيو/ حزيران، ليحصل الفائز على الجائزة الكبرى البالغة 1.3 مليون دولار.

وأضاف الفائز: "لم أصدق في البداية، وتساءلت إن كنت أحلم. لكن بعد مسح التذكرة والتأكد من الأرقام، أدركت أن الأمر حقيقي".

وأشار إلى أنه يعتزم استثمار قيمة الجائزة في شراء منزل جديد لعائلته، إلى جانب دعم خطط التقاعد الخاصة به وبزوجته، معربًا عن امتنانه لتكرار هذا الحظ السعيد.

وقال مبتسمًا: "نحن ممتنون لهذه النعمة، وأعتقد أن أطفالي سيكونون أكثر سعادة أيضًا".

حصل متجر الوقود الذي باع التذكرة الفائزة على مكافأة قدرها 13 ألف دولار، أي ما يعادل 1% من قيمة الجائزة الكبرى، وفقًا لبيان هيئة يانصيب إلينوي.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يفوز فيها الرجل بالجائزة، إذ أكد أنه سبق أن حصل على 45 ألف دولار من اللعبة نفسها قبل 15 عامًا، عندما كانت تُعرف باسم "Little Lotto".