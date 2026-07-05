سقطت من شرفة شقته.. ما علاقة الفنان جلال الزين بمقتل المؤثرة العراقية ملك فارس؟

خبرني - أثار العثور على جثة المؤثرة العراقية ملك فارس داخل شقة في أربيل جدلًا واسعًا، بعد تداول اسم الفنان جلال الزين وربطه بملكية الشقة.

وبرز اسم الفنان جلال الزين في القضية بعدما كشفت التحقيقات الأولية أن الشقة التي عُثر بداخلها على جثمان ملك فارس مملوكة له، وهو ما دفع الجهات الأمنية إلى استدعائه للاستماع إلى أقواله، في إطار جمع المعلومات وكشف ملابسات الواقعة.

استجواب ثم إفراج

وخضع الفنان العراقي للتحقيق أمام الجهات المختصة، قبل أن تقرر السلطات الإفراج عنه دون توجيه أي اتهامات رسمية، مع استمرار التحقيقات وسماع أقوال جميع الأطراف المرتبطة بالواقعة.

ولم تصدر أي جهة قضائية أو أمنية حتى الآن ما يشير إلى تورط جلال الزين في وفاة ملك فارس، كما لم يتم الإعلان عن اتخاذ أي إجراءات قانونية بحقه.

سبب الوفاة

ولا تزال السلطات العراقية تواصل تحقيقاتها لكشف أسباب الوفاة، حيث نُقل الجثمان إلى دائرة الطب العدلي لإجراء الفحوصات والتشريح، بينما تعمل فرق التحقيق على مراجعة كاميرات المراقبة وجمع الأدلة الفنية للوصول إلى الحقيقة.

وفي المقابل، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي روايات متضاربة حول ملابسات الوفاة، من بينها مزاعم عن السقوط أو الانتحار، إلا أن هذه الروايات لم تؤكدها أي جهة رسمية حتى الآن.

ومع استمرار التحقيقات، يؤكد مراقبون ضرورة انتظار نتائج التحقيقات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الاتهامات غير المثبتة، خاصة أن السلطات لم تعلن حتى الآن سبب الوفاة أو توجه اتهامًا لأي شخص في القضية.

ويبقى اسم جلال الزين مرتبطًا بالواقعة حتى الآن بصفته مالك الشقة التي عُثر فيها على الجثمان، دون وجود أي إعلان رسمي يفيد بتورطه أو مسؤوليته عن وفاة ملك فارس، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج التحقيقات والطب العدلي.