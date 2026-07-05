*
الاثنين: 06 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

مصر.. مصرع سيدتين في مشاجرة مسلحة بين نساء بقنا

  • 05 تموز 2026
  • 18:48
مصر مصرع سيدتين في مشاجرة مسلحة بين نساء بقنا

خبرني - شهدت قرية نجع عزوز التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا مشاجرة استخدمت خلالها أسلحة نارية بين عدد من السيدات، وانتهت بمقتل سيدتين، بينما نجحت قوات الأمن في القبض على المتهمتين خلال ساعات من وقوع الحادث.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا في مصر القبض على المتهمتين في واقعة المشاجرة المسلحة التي اندلعت بين عدد من السيدات بقرية نجع عزوز التابعة لمركز دشنا، شمالي محافظة قنا، وذلك بعد وقت قصير من وقوع الحادث الذي أسفر عن مقتل سيدتين إثر إصابتهما بطلقات نارية.
وتعود بداية الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد باندلاع مشاجرة بين مجموعة من السيدات داخل قرية نجع عزوز، استخدم خلالها سلاح آلي.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المشاجرة أسفرت عن وفاة سيدتين بعد إصابتهما بطلقات نارية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمتين في الواقعة، كما تحفظت على السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحررت الأجهزة المختصة محضرًا بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات، كما كلفت وحدة المباحث بإجراء التحريات اللازمة لكشف جميع ملابسات الحادث.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

اعتقال مراهق ياباني شن هجوما سيبرانيا بـ(تشات جي بي تي)
اعتقال مراهق ياباني شن هجوما سيبرانيا بـ(تشات جي بي تي)
  • 2026-07-06 11:33
موسم الأمطار يرفع إصابات الإنفلونزا وكوفيد-19 في الهند
موسم الأمطار يرفع إصابات الإنفلونزا وكوفيد-19 في الهند
  • 2026-07-05 20:29
للمرة الثانية خلال 15 عاما.. رجل أمريكي يحصد الجائزة الكبرى في اليانصيب
للمرة الثانية خلال 15 عاما.. رجل أمريكي يحصد الجائزة الكبرى في اليانصيب
  • 2026-07-05 20:26
سقطت من شرفة شقته.. ما علاقة الفنان جلال الزين بمقتل المؤثرة العراقية ملك فارس؟
سقطت من شرفة شقته.. ما علاقة الفنان جلال الزين بمقتل المؤثرة العراقية ملك فارس؟
  • 2026-07-05 20:12
عيد الاستقلال الأمريكي الأغلى.. الاقتصاد يغير تقاليد الاحتفال
عيد الاستقلال الأمريكي الأغلى.. الاقتصاد يغير تقاليد الاحتفال
  • 2026-07-05 18:43
علماء النفس: المولود الأوسط يحمل صفات (أبو قلب طيب) أكثر من باقي إخوته!
علماء النفس: المولود الأوسط يحمل صفات (أبو قلب طيب) أكثر من باقي إخوته!
  • 2026-07-05 18:32