مصر.. مصرع سيدتين في مشاجرة مسلحة بين نساء بقنا

خبرني - شهدت قرية نجع عزوز التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا مشاجرة استخدمت خلالها أسلحة نارية بين عدد من السيدات، وانتهت بمقتل سيدتين، بينما نجحت قوات الأمن في القبض على المتهمتين خلال ساعات من وقوع الحادث.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا في مصر القبض على المتهمتين في واقعة المشاجرة المسلحة التي اندلعت بين عدد من السيدات بقرية نجع عزوز التابعة لمركز دشنا، شمالي محافظة قنا، وذلك بعد وقت قصير من وقوع الحادث الذي أسفر عن مقتل سيدتين إثر إصابتهما بطلقات نارية.

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد باندلاع مشاجرة بين مجموعة من السيدات داخل قرية نجع عزوز، استخدم خلالها سلاح آلي.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المشاجرة أسفرت عن وفاة سيدتين بعد إصابتهما بطلقات نارية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمتين في الواقعة، كما تحفظت على السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحررت الأجهزة المختصة محضرًا بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات، كما كلفت وحدة المباحث بإجراء التحريات اللازمة لكشف جميع ملابسات الحادث.