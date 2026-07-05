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  • علماء النفس: المولود الأوسط يحمل صفات (أبو قلب طيب) أكثر من باقي إخوته!

علماء النفس: المولود الأوسط يحمل صفات (أبو قلب طيب) أكثر من باقي إخوته!

  • 05 تموز 2026
  • 18:32
علماء النفس المولود الأوسط يحمل صفات أبو قلب طيب أكثر من باقي إخوته

خبرني - كشفت دراسة علمية واسعة نشرت مطلع عام 2025 أن المولود الأوسط قد يتمتع، في المتوسط، بأفضل سمات شخصية مقارنة بإخوته.

 الدراسة اعتمدت على تحليل بيانات مئات الآلاف من المشاركين باستخدام مقياس الشخصية الشهير HEXACO، الذي يعد من أكثر النماذج دقة في قياس السمات النفسية والسلوكية.

وأظهرت النتائج أن الأطفال الأوسطين، يليهم الأصغر سنا، يسجلون درجات أعلى في صفتين محوريتين هما: "الصدق والتواضع" (Honesty-Humility)، والتي تعكس الميل إلى النزاهة وتجنب التلاعب أو استغلال الآخرين، و"الطيبة الاجتماعية" (Agreeableness)، التي ترتبط بالقدرة على التعاون، وضبط الانفعالات، والبحث عن حلول وسط في النزاعات.

ووفقا للباحثين، فإن هذه السمات لا تظهر صدفة، بل تتشكل تدريجيا نتيجة البيئة الأسرية، حيث يجد المولود الأوسط نفسه غالبا في موقع يتطلب التفاوض المستمر مع الأخ الأكبر من جهة، ومشاركة الاهتمام مع الأصغر من جهة أخرى، ما يعزز لديه مهارات اجتماعية متقدمة. 

ويشير العلماء إلى أن هذه الخبرات المبكرة قد تساهم في تكوين شخصية “صانع سلام” أكثر توازنا ومرونة في العلاقات الاجتماعية لاحقا، ما يمنحه تفوقا نسبيا في بعض الجوانب السلوكية.

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