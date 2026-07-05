الخدمة والإدارة العامة تبدأ الاختبارات التنافسية الإلكترونية لوظائف التربية في إربد بجامعتي اليرموك والتكنولوجيا

خبرني - في إطار حرص هيئة الخدمة والإدارة العامة على التسهيل على المتنافسين وتخفيف الوقت والجهد عليهم، أعلنت الهيئة عن بدء عقد الاختبارات التنافسية الإلكترونية للمرشحين للتنافس على وظائف وزارة التربية والتعليم من أبناء محافظة إربد، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 5/7/2026، في كل من جامعة اليرموك وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، ضمن خطتها الهادفة إلى توفير مواقع اختبار أقرب إلى أماكن إقامة المتقدمين، بما يسهم في تعزيز كفاءة تنفيذ الاختبارات وتحسين تجربة المتقدمين.

وأكدت الهيئة أن عقد الاختبارات في الجامعات الحكومية جاء ثمرةً للتنسيق والتعاون المشترك مع إدارات الجامعات، بهدف الاستفادة من القاعات المحوسبة والإمكانات التقنية المتوافرة لديها خلال الفترات المتاحة، ولا سيما خلال العطلة الفصلية، بما يضمن تنفيذ الاختبارات وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، ويوفر بيئة اختبارية ملائمة للمرشحين.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن نهجها المستمر في تطوير منظومة الاختبارات التنافسية وتوسيع نطاق عقدها في مختلف محافظات المملكة، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدةً استمرارها في تنفيذ برامجها بالشراكة مع مختلف المؤسسات الوطنية، بما يخدم المصلحة العامة.