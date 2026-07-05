*
الاحد: 05 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • نبض الشارع
  • التلهوني: تزويد مأموري الحجز في المحاكم بكاميرات أثناء تنفيذ إجراءات الحجز والإخلاء

التلهوني: تزويد مأموري الحجز في المحاكم بكاميرات أثناء تنفيذ إجراءات الحجز والإخلاء

  • 05 تموز 2026
  • 10:41
التلهوني تزويد مأموري الحجز في المحاكم بكاميرات أثناء تنفيذ إجراءات الحجز والإخلاء

خبرني - أعلن وزير العدل بسام التلهوني، أن وزارة العدل باشرت بإجراءات شراء كاميرات المراقبة الشخصية المثبتة على الصدر لمأموري الحجز المكلفين بتنفيذ إجراءات قرارات الحجز والإخلاء الصادرة عن المحاكم، في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة العدالة وتعزيز مبادئ الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف.

وقال التلهوني، في بيان الأحد، إن استخدام الكاميرات الشخصية (Body-worn cameras) المثبتة على الصدر لمأموري الحجز سيشكل خطوة نوعية في تطوير منظومة العدالة وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، ويسهم في الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وتوثيق إجراءات التنفيذ.

وأضاف، أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة الوزارة لتحديث منظومة إجراءات التنفيذ، بما يسهم في توثيق الإجراءات التنفيذية، وتعزيز الثقة بين أطراف الدعوى، وضمان سلامة مأموري الحجز واطراف الدعوى، والحد من أي ادعاءات أو خلافات قد تنشأ أثناء تنفيذ الحجز.

وأشار إلى أن إدخال الكاميرات الشخصية يعكس التزام الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات الحديثة في العمل، بما يحقق أعلى درجات النزاهة والشفافية، ويحافظ على حقوق جميع الأطراف، مؤكدا أن الوزارة تعمل على استكمال الجوانب الفنية والإجرائية اللازمة لضمان الاستخدام الأمثل لهذه التقنية وفقا للتشريعات النافذة، مع مراعاة حماية الخصوصية وسرية البيانات.

وبين التلهوني أن المشروع يأتي ضمن برامج الوزارة الرامية إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات العدلية وتحسين جودة الأداء ورفع كفاءة إجراءات التنفيذ، بما ينسجم مع التطورات الحديثة ويسهم في تعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة الناجزة.

وأوضح أن الكاميرات المحمولة، التي يتم تثبيتها على صدر مأموري الحجز، ستعمل على توثيق جميع تفاصيل وتفاعلات العمل الميداني بالصوت والصورة، بما يوفر مرجعا دقيقا وموثوقا يمكن الرجوع إليه عند الحاجة، ويحفظ حقوق جميع الأطراف، إلى جانب توثيق جميع الأحداث أو التفاصيل أثناء عملية إيقاع الحجز.

وأضاف أن هذه الكاميرات تعمل ضمن منظومة تقنية متكاملة تضمن نقل وتفريغ التسجيلات بشكل دوري وآمن، بما يتيح الرجوع إليها وفق الأطر القانونية والإجرائية المعتمدة، ويعزز من مستوى الشفافية والمساءلة في إجراءات التنفيذ.

ومن المقرر أن تبدأ الوزارة بتنفيذ المشروع وفق خطة مرحلية تتضمن طرح العطاء وتجهيز مأموري الحجز بالكاميرات الشخصية، وإعداد الأدلة الإجرائية الخاصة باستخدامها، وتدريب الكوادر على آليات التشغيل والتعامل مع التسجيلات، بما يضمن تحقيق الغايات المرجوة من المشروع وفق أعلى المعايير المهنية والقانونية، ومن المتوقع إنجازه خلال النصف الثاني من العام الحالي، بحسب البيان.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

إحباط محاولتي تهريب مخدرات ببالونات موجهة إلكترونياً على الواجهة الشرقية
إحباط محاولتي تهريب مخدرات ببالونات موجهة إلكترونياً على الواجهة الشرقية
  • 2026-07-05 11:10
الخدمة والإدارة العامة تبدأ الاختبارات التنافسية الإلكترونية لوظائف التربية في إربد بجامعتي اليرموك والتكنولوجيا
الخدمة والإدارة العامة تبدأ الاختبارات التنافسية الإلكترونية لوظائف التربية ف...
  • 2026-07-05 10:43
وزارة العمل: 15 موقعا لإقامة فعاليات اليوم الوطني للتشغيل الثلاثاء
وزارة العمل: 15 موقعا لإقامة فعاليات اليوم الوطني للتشغيل الثلاثاء
  • 2026-07-05 10:01
نقل خدمات محطة ترخيص إربد المسائية إلى مركز أمن إربد الغربي
نقل خدمات محطة ترخيص إربد المسائية إلى مركز أمن إربد الغربي
  • 2026-07-05 09:38
الأشغال تبدأ صيانة جسر الرصيفة غداً وتحويلات مرورية جزئية على طريق عمان التنموي
الأشغال تبدأ صيانة جسر الرصيفة غداً وتحويلات مرورية جزئية على طريق عمان التنموي
  • 2026-07-05 09:28
الأردن.. أجواء صيفية معتدلة حتى الأربعاء
الأردن.. أجواء صيفية معتدلة حتى الأربعاء
  • 2026-07-05 08:27