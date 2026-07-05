جهود حكومية لإعادة الطيران منخفض التكاليف للأردن

خبرني - أكد رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة الأردنية، رمزي المعايطة، أن العمل جارٍ لإعادة رحلات الطيران منخفض التكاليف إلى المملكة خلال شهري أيلول أو تشرين الأول المقبلين، في خطوة تستهدف دعم القطاع السياحي وزيادة أعداد الزوار.

وقال المعايطة، إن الهيئة تواصل تنفيذ خططها لتعزيز أدوات الترويج السياحي للمملكة، وفي مقدمتها إعادة تنشيط مسارات الطيران منخفض التكاليف، بالتزامن مع الحملات الترويجية التي نفذتها خلال مباريات كأس العالم، ولا سيما المباريات التي خاضها المنتخب الوطني، والتي استُثمرت للتسويق للأردن كوجهة سياحية متميزة، بحسب الغد.

وأضاف أن هيئة تنشيط السياحة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، تبذل جهودا مكثفة لإعادة تشغيل رحلات الطيران منخفض التكاليف، بصفتها أحد أبرز المحركات لزيادة أعداد الزوار وتحفيز الحركة السياحية، لما توفره من خيارات سفر أقل كلفة وأكثر جاذبية للأسواق المستهدفة.

وأوضح المعايطة أن الهيئة، بالشراكة مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، تضع ملف الطيران منخفض التكاليف على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، نظرا لدوره المباشر في ربط الأردن بأسواق سياحية جديدة، وخفض كلفة الوصول إلى المملكة، بما يعزز تنافسية القطاع السياحي الأردني على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لتعزيز حضور الأردن على خريطة السياحة العالمية، من خلال إطلاق مبادرات نوعية وبناء شراكات استراتيجية تسهم في استدامة نمو القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وأكد أن استراتيجية الترويج السياحي لا تقتصر على الحملات الإعلانية التقليدية، وإنما تمتد إلى بناء شبكة من الشراكات الفاعلة القادرة على إيصال الصورة السياحية للأردن إلى الأسواق العالمية الكبرى، في ظل اشتداد المنافسة الإقليمية على استقطاب السياح، والتطور المتسارع في برامج الترويج التي تعتمدها العديد من دول المنطقة.

وأضاف المعايطة أن الأردن يمتلك مقومات سياحية متنوعة وفريدة تجمع بين السياحة الثقافية والدينية والطبيعية، بدءا من البترا ووادي رم، مرورا بالعقبة، ووصولا إلى جرش ومكاور وجبل نيبو، إلى جانب المهرجانات والفعاليات التي تستضيفها مختلف المحافظات، وهو ما يوفر قاعدة قوية لتوسيع المنتج السياحي الأردني واستقطاب الزوار على مدار العام.

وبين أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفا للربط بين القطاع السياحي والاقتصاد المحلي، من خلال دعم الفعاليات والمشروعات التي تعزز الإنفاق السياحي وتطيل مدة إقامة الزائر، مؤكدا أن المواطن الأردني والقطاع الخاص يمثلان شريكين رئيسيين في الترويج للمملكة بوصفها وجهة سياحية آمنة ومتميزة.

كما شدد على أهمية دعم جهود هيئة تنشيط السياحة خلال المرحلة الحالية، بما يمكنها من توسيع أدواتها التسويقية وتنفيذ حملات أكثر تأثيرا في الأسواق المستهدفة، خاصة في ظل المنافسة الشديدة مع وجهات إقليمية تمتلك موازنات تسويقية كبيرة.

من جانبه، قال وزير السياحة والآثار، الدكتور عماد حجازين، في تصريحات سابقة ، إن المفاوضات ما تزال مستمرة مع شركات الطيران منخفض التكاليف لإعادة تشغيل رحلاتها إلى المملكة.

وأوضح حجازين أن العمل جار لإعادة هذه الرحلات، مرجحا أن تعود خلال شهري أيلول أو تشرين الأول المقبلين، مؤكدا أن الطيران منخفض التكاليف "راجع.. راجع" إلى الأردن.

وأشار إلى أن توقف هذه الرحلات جاء نتيجة تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية من جهة، وإيران من جهة أخرى، رغم أن الأردن بعيد عن دائرة الصراع ويتمتع بالاستقرار السياسي.

وأضاف أن التقديرات الأولية كانت تشير إلى استئناف الرحلات خلال شهر تموز الحالي، إلا أن استمرار الظروف الإقليمية أدى إلى تأجيل موعد العودة إلى أيلول أو تشرين الأول المقبلين.

وأكد الوزير أن استئناف رحلات الطيران منخفض التكاليف يمثل عاملا مهما في زيادة أعداد السياح القادمين إلى المملكة، وتعزيز النشاط السياحي خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب حجازين، فإن عدد القادمين إلى الأردن عبر رحلات الطيران منخفض التكاليف كان يتجاوز 300 ألف سائح ومسافر، ما يعكس أهمية هذا النمط من النقل الجوي في دعم القطاع السياحي.

يشار إلى أن رحلات الطيران منخفض التكاليف توقفت خلال فترة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وهو ما انعكس على حركة الطيران والسياحة في المنطقة، رغم بقاء الأردن بعيدا عن مسرح العمليات العسكرية.