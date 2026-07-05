بنك السودان المركزي يعلن سحب فئات نقدية من التداول

خبرني - أعلن بنك السودان المركزي، السبت، سحب عدد من الفئات النقدية من التداول، في إطار ما وصفه بـ"تنظيم التركيبة الفئوية للعملة بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي".

وقال البنك، في بيان، إنه تقرر سحب فئات 1 جنيه، و2 جنيه، و5 جنيهات، و10 جنيهات، و20 جنيها، و50 جنيها من التداول.

وأوضح أن مهلة استبدال هذه الفئات تستمر 3 أشهر اعتبارا من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية، وتنتهي في 30 يوليو/ تموز 2026.

وأشار إلأى أن تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية هو 30 أبريل/ نيسان الماضي.

ووفق البيان، يتم استبدال الفئات المسحوبة عبر الإيداع في الحسابات المصرفية لدى فروع المصارف التجارية فقط، وبالقيمة الاسمية، دون السماح بعمليات الاستبدال النقدي المباشر.

وأشار إلى أن هذه الفئات ستظل صالحة للتداول خلال المهلة المحددة، على أن تفقد صفتها القانونية بعد انتهائها، ولا تكون مبرئة للذمة في سداد الالتزامات أو التعاملات المالية والتجارية.

وأكد البنك، أنه سيحفظ حقوق حاملي هذه الفئات في الحصول على قيمتها الاسمية في الولايات التي تشهد ظروفا أمنية ومصرفية غير مستقرة، وفق تقديراته والإجراءات المنظمة.

ويعاني الاقتصاد السوداني أزمات متلاحقة جراء الحرب المستمرة منذ أبريل/ نيسان 2023، فيما تدهورت قيمة الجنيه مقابل الدولار، الذي تجاوز سعره 5 آلاف جنيه في السوق الموازية.

ومنذ أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، وفق تقديرات دولية.