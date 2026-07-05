38% نسبة إشغال المنشآت الفندقية في الأسبوع الأخير من حزيران

خبرني - بلغ متوسط نسبة إشغال المنشآت الفندقية من فئات الخمس والأربع والثلاث نجوم 38% خلال الأسبوع الأخير من شهر حزيران، فيما سجلت العاصمة عمّان أعلى نسبة إشغال بـ49%، مقابل 7% في البترا، وفق تقرير صادر عن جمعية الفنادق الأردنية.

وبلغ إجمالي الليالي الفندقية المتاحة 532,860 ليلة، منها 203,418 ليلة مشغولة، مقابل 329,442 ليلة غير مشغولة.

وبحسب التقرير، تصدرت العاصمة عمّان المناطق السياحية الرئيسة من حيث نسب الإشغال، إذ بلغت 49%، مع تسجيل 170,065 ليلة مشغولة مقابل 218,135 ليلة غير مشغولة. وجاء البحر الميت في المرتبة الثانية بنسبة إشغال بلغت 38%، مسجلًا 29,811 ليلة مشغولة و46,389 ليلة غير مشغولة.

أما البترا، فسجلت أدنى نسبة إشغال خلال الفترة عند 7%، بعد أن بلغ عدد الليالي المشغولة 3,542 ليلة، مقابل 64,918 ليلة غير مشغولة، لتكون الأقل إشغالًا بين المناطق السياحية الرئيسة خلال الأسبوع الأخير من حزيران.

وعلى مستوى تصنيف الفنادق، سجلت فنادق الخمس نجوم في عمّان أعلى نسبة إشغال بلغت 54%، تلتها فنادق الأربع نجوم بنسبة 47%، ثم فنادق الثلاث نجوم بنسبة 45%. وفي البحر الميت، بلغت نسبة إشغال فنادق الخمس نجوم 43% مقابل 33% لفنادق الأربع نجوم. أما في البترا، فسجلت فنادق الخمس نجوم نسبة إشغال 12%، والأربع نجوم 6%، والثلاث نجوم 2%.