الأردن يُجلي 21 مواطنا أردنيا من فنزويلا

خبرني - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأحد، إجلاء عدد من المواطنين الأردنيين من جمهورية فنزويلا على متن طائرة شحن من طراز (C-17) تابعة لدولة قطر الشقيقة، كانت قد نقلت مواد إغاثية وطبية وغذائية من مطار عمّان إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس يوم الخميس الماضي.

ووصلت الطائرة إلى مطار عمّان وعلى متنها (21) مواطنًا أردنيًا، إضافة إلى الوفد العسكري الأردني المرافق.

وتأتي عملية الإجلاء تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية بإجلاء المواطنين الأردنيين من فنزويلا وتسهيل عودتهم الآمنة إلى أرض الوطن، في أعقاب الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد مؤخرًا.

وجرت عملية الإجلاء بالتعاون بين القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وبالتنسيق مع الجهات المختصة في جمهورية فنزويلا ودولة قطر الشقيقة.

وأعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن تقدير المملكة للجهود التي بذلتها دولة قطر الشقيقة وتعاونها في إنجاح عملية إجلاء المواطنين الأردنيين، فضلًا عن مساهمتها في إيصال المساعدات الإغاثية إلى فنزويلا.

وكان الأردن، بالتعاون مع دولة قطر الشقيقة، قد أرسل يومي الخميس والجمعة طائرتي مساعدات إلى فنزويلا، حملتا نحو52 طنًا من المواد الطبية المتخصصة لعلاج الإصابات والجروح، إلى جانب مستهلكات ومستلزمات طبية متنوعة، فضلًا عن مواد غذائية أساسية وأرزاق مرزومة، وذلك لتلبية الاحتياجات العاجلة للأسر المتضررة من الكارثة.

وفي إطار الاستجابة الدولية للكارثة الإنسانية في فنزويلا، أرسل الأردن أيضًا فريق بحث وإنقاذ تابعًا لمديرية الأمن العام/الدفاع المدني، يضم (100) من الكوادر المتخصصة والمؤهلة، من بينهم (3) أطباء من الخدمات الطبية الملكية، إضافة إلى نخبة من خبراء البحث والإنقاذ والإسناد الطبي والفني، والمجهزين بأحدث المعدات والتقنيات اللازمة للتعامل مع الكوارث الطبيعية وفق أعلى المعايير الدولية.

وكان الفريق قد تمكن، قبل أيام، من إنقاذ طفل يبلغ من العمر ثلاثة أعوام من تحت الأنقاض بعد ستة أيام من وقوع الزلزال في فنزويلا.