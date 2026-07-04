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الجيشان الأردني والليبي يختتمان فعاليات التمرين العسكري المشترك (الترابط)

  • 04 تموز 2026
  • 20:53
الجيشان الأردني والليبي يختتمان فعاليات التمرين العسكري المشترك الترابط

خبرني - اختُتمت، السبت، فعاليات التمرين العسكري الأردني الليبي المشترك "الترابط"، الذي نفذته قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية بالتعاون مع القوات الخاصة في القوات المسلحة العربية الليبية الشقيقة، في أحد ميادين التدريب، بحضور رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية الفريق أول خالد خليفة حفتر، والمساعد للعمليات والتدريب العميد الركن نجي المناصير.

واستمع الفريق أول حفتر، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة في البلدين الشقيقين، إلى إيجاز عسكري تناول مراحل تنفيذ التمرين والأهداف التدريبية والعملياتية التي تحققت، مشيداً بالمستوى المتقدم من الجاهزية والكفاءة والاحترافية التي أظهرها المشاركون، وقدرتهم على تنفيذ الواجبات والمهام الموكلة إليهم بكفاءة واقتدار.

من جانبه، أكد العميد الركن المناصير أهمية التمارين العسكرية المشتركة في تعزيز أوجه التنسيق والتعاون العسكري، وتبادل الخبرات والمعارف العملياتية، بما يسهم في تطوير القدرات الدفاعية ورفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

كما تضمن التمرين، الذي نُفذ ضمن بيئة عملياتية تحاكي المناطق المبنية والظروف القتالية المعقدة، تنفيذ سلسلة من الواجبات والمهام التكتيكية التي عكست سيناريوهات ميدانية واقعية، شملت عمليات اقتحام المباني، وتحرير الرهائن، والتعامل مع التهديدات الإرهابية، وإدارة المواقف الطارئة، حيث أظهرت القوات المشاركة مستوى عالياً من الاحترافية والدقة والانسجام في تنفيذ مختلف الواجبات العملياتية المشتركة.

ويهدف التمرين إلى تعزيز التعاون العسكري المشترك، وتبادل الخبرات العملياتية والتدريبية بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين، ورفع مستوى الجاهزية والكفاءة القتالية للقوات المشاركة، بما يمكّنها من التعامل مع مختلف التهديدات والتحديات الأمنية وفق أحدث المفاهيم والأساليب العسكرية.

ويأتي تنفيذ التمرين في إطار حرص القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، على توسيع مجالات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وترسيخ دورها في نقل الخبرات المتخصصة في مجالات العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

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