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الغذاء والدواء: تنفيذ 34 ألف جولة رقابية خلال النصف الأول من 2026

  • 04 تموز 2026
  • 19:16
الغذاء والدواء تنفيذ 34 ألف جولة رقابية خلال النصف الأول من 2026

خبرني - نفذت كوادر الرقابة والتفتيش المختصة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء ما يزيد عن (34057) جولة تفتيشية ميدانية  على المنشآت الغذائية في مختلف مناطق المملكة، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي، أن كوادر الرقابة والتفتيش المختصة في مديرية المناطق، وإلى جانب تنفيذها حملات رقابية مستمرة على مدار الساعة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك، تعاملت مع (2389) شكوى وردت من المواطنين عبر المنصات الرسمية المخصصة لاستقبال الشكاوى.

وأكدت المؤسسة أن برامجها الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية في مختلف مناطق المملكة مستمرة على مدار العام، بما في ذلك فصل الصيف، وفق خطط رقابية مبنية على تقييم وتحليل المخاطر،  بما يضمن التحقق من الالتزام المستمر بالاشتراطات الصحية المعتمدة الخاصة بتداول الغذاء وحفظه.

ودعت المؤسسة إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى عبر خط الشكاوى المجاني 117114 ، وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم (0795632000) والبريد الإلكتروني [email protected]

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