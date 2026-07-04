مبادرة إنسانية من الحاج مصطفى السناسلة (أبو زيد) وأبنائه للمساهمة بدعم جهود استحداث قسم العناية القلبية في مستشفى المفرق الحكومي

خبرني - في ظل الجهود المستمرة لتطوير القطاع الصحي في محافظة المفرق، تبقى الحاجة قائمة لتعزيز عدد من التخصصات الطبية وتوفير أجهزة طبية متقدمة، ولا سيما في مجالات أمراض القلب والطوارئ والعناية الحثيثة، لما لها من أثر مباشر في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وتُعد محافظة المفرق من المحافظات ذات المساحة الواسعة والكثافة السكانية الكبيرة، حيث تخدم المستشفى الحكومي فيها أعدادًا متزايدة من المرضى والمراجعين، الأمر الذي يفرض تحديات إضافية على مستوى الخدمات التخصصية المتقدمة، ويؤدي في بعض الحالات إلى تحويل المرضى إلى مستشفيات خارج المحافظة لتلقي العلاج اللازم.

ومن أبرز الاحتياجات المطروحة في هذا السياق تعزيز قدرات مستشفى المفرق الحكومي عبر استحداث قسم للعناية القلبية، إلى جانب رفده بعدد من الخدمات والتجهيزات الطبية المتقدمة، مثل وحدة قسطرة قلبية، وتوفير أطباء اختصاص مناوبين في جراحة الأعصاب، وباطنية القلب، وأمراض الجهاز الهضمي، وطب الأسرة والإسعاف والطوارئ لدعم قسم الطوارئ.

كما تبرز الحاجة إلى أجهزة طبية حديثة، من بينها جهاز طبقي محوري مزود بحقن المادة الظليلة، وجهاز رنين مغناطيسي، وجهاز لتحفيز القلب تحت الجلد، إضافة إلى أجهزة التنظير العلوي والسفلي، وتحديث غرف العمليات بأدوات متقدمة مثل الدباسات الجراحية الخاصة بجراحات الجهاز الهضمي وجهاز الليغاشور (LigaSure)، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الطبي وتقليل المضاعفات.

وفي هذا الإطار، أُشير إلى مبادرة إنسانية من الحاج مصطفى السناسلة “أبو زيد” وأبنائه، تتمثل في التبرع بمبلغ قدره (25,000) دينار أردني، دعماً للجهود الرامية إلى استحداث قسم للعناية القلبية في مستشفى المفرق الحكومي، وذلك في حال استكمال الإجراءات الرسمية واعتماد المشروع من الجهات المختصة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي في سياق الدعم المجتمعي والمساهمة في تعزيز الخدمات الصحية، بما يعكس روح التعاون بين المجتمع المحلي والمؤسسات الصحية، ويسهم في دعم المبادرات الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات الطبية.

كما يُؤمل أن تسهم مثل هذه المبادرات في تشجيع مزيد من الجهود المجتمعية لدعم القطاع الصحي، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويحد من الحاجة إلى التحويل خارج المحافظة.

ويُنظر إلى تطوير خدمات أمراض القلب في مستشفى المفرق الحكومي على أنه خطوة مهمة نحو تحسين الرعاية الصحية التخصصية، وتقليل الوقت المستغرق في الحصول على الخدمة الطبية، وتعزيز قدرة المستشفى على التعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة أعلى.

وفي الختام، تبقى هذه المبادرة نموذجًا للعمل المجتمعي الداعم للقطاع الصحي، بما يعزز الشراكة بين المجتمع والمؤسسات الصحية، ويسهم في خدمة أبناء المحافظة وتحسين مستوى الرعاية الطبية المتاحة لهم.