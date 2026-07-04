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إعادة فتح طريق وادي عربة الرئيسي بعد إنجاز عبارة غرندل الصندوقية

  • 04 تموز 2026
  • 18:41
إعادة فتح طريق وادي عربة الرئيسي بعد إنجاز عبارة غرندل الصندوقية

خبرني - ​أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم السبت، عن انتهاء أعمال معالجة النقاط الساخنة وإنشاء العبارات الصندوقية والأنبوبية الجديدة على طريق (وادي عربة) الرئيسي في منطقة غرندل (مقابل مبنى الدفاع المدني)، وإعادة فتح الطريق بالكامل أمام حركة السير بالاتجاهين، وإنهاء التحويلات المرورية المؤقتة، وذلك ضمن المدة الزمنية المحددة للمشروع.
​وأكدت الوزارة أن إنجاز الأعمال جاء بعد استكمال تنفيذ الحلول الهندسية الدائمة والمستدامة في الموقع، والتي شملت إنشاء عبارة صندوقية جديدة وأخرى أنبوبية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة ومعالجة الأضرار التي لحقت بالمنشآت المائية وجوانب الطريق، فضلًا عن رفع كفاءة البنية التحتية لتصريف مياه الأمطار في المنطقة بشكل جذري؛ لضمان استدامة الخدمة المرورية، والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، ومنع تكرار إغلاقه أو ارتفاع منسوب المياه فيه خلال الظروف الجوية والمنخفضات القادمة.
​وأشادت الوزارة بالتعاون المستمر والتنسيق العالي مع الشركاء في مديرية الأمن العام (إدارة الدوريات الخارجية) وشركة البوتاس العربية، مما ساهم في تنظيم حركة المرور وضمان سلاستها وأمانها طيلة فترة العمل التي استمرت نحو 27 يومًا دون أي عوائق تُذكر.

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