الشيخ الحويان: قبول دخالة أهل المغدور أبو شايب

خبرني - أعلن الشيخ والوجيه العشائري عبدالكريم سلامة الحويان قبول دخالة أهل المغدور فهد ياسر أبو شايب.

وكان الشاب فهد ياسر أبو شايب قد انتقل إلى رحمة الله تعالى إثر اعتداء غادر تعرّض له خلال مشاجرة وقعت فجر اليوم السبت في منطقة الصويفية بالعاصمة عمّان.

وبحسب البيان الأمني، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغاً ورد إلى عمليات مديرية شرطة جنوب عمّان بوجود مشاجرة في منطقة الصويفية، حيث أُسعف على إثرها شاب يبلغ من العمر 23 عاماً إلى المستشفى بعد تعرضه للضرب على منطقة الرأس، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصابته.

وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على ثلاثة أشخاص من أطراف المشاجرة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لضبط جميع الأطراف المتورطة واستكمال الإجراءات القانونية.