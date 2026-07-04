انتخابات مبكرة في بريطانيا؟.. بيرنهام يحسم الجدل

خبرني - استبعد آندي بيرنهام، المرشح الأوفر حظّا لتولّي رئاسة الوزراء في بريطانيا، الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة.

وتعهد بيرنهام بالالتزام بالبرنامج الانتخابي لحزب العمال، وبمواصلة دعم أوكرانيا.

ويُتوقع أن يتولّى بيرنهام، وهو المرشح الوحيد حاليا لخلافة كير ستارمر الذي استقال من زعامة الحزب ورئاسة الحكومة الشهر الماضي، قيادة حزب العمال (يسار الوسط) وتشكيل الحكومة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وخلال جلسة "اسألني أيّ شيء" على منصة "ريديت"، أجاب رئيس بلدية مانشستر الكبرى السابق عن أسئلة تناولت قضايا عدة، بدءا من الإصلاح الانتخابي إلى السياسة الخارجية.

وفيما يتعلّق بالحرب في أوكرانيا، قال بيرنهام إنه سيقدّم لكييف مستوى الدعم نفسه الذي قدمه ستارمر، مشيرا أيضا إلى رغبته في مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وعندما سُئل عن احتمال الذهاب إلى انتخابات عامة فورية، أجاب "كلا"، مؤكدا أنه سيعمل وفق "برنامج 2024 الانتخابي"، الذي قاد حزبه إلى فوز كاسح في ذلك العام، علما أن الانتخابات المقبلة ليست مقرّرة قبل العام 2029.

وأشار بيرنهام أيضا إلى أنه لا يزال يؤيّد إصلاح نظام الاقتراع البريطاني القائم على مبدأ "الفائز الأول"، والذي استفاد منه تاريخيا الحزبان الرئيسيان في البلاد.

وقال "أنا مؤيد قوي للإصلاح الانتخابي، لأنني أعتقد أنه سيساعد على الانتقال إلى سياسة أكثر تعاونا وأقل تركيزا على تسجيل النقاط السياسية وأكثر اهتماما بحل المشكلات".

وأضاف "سأسعى إلى إقناع حزبي بضرورة تضمين البرنامج الانتخابي المقبل التزاما بالإصلاح الانتخابي".

وبغياب منافسين جادين محتملين، يتجه بيرنهام لتولي السلطة بسلاسة، في ظل قاعدة جماهيرية ضخمة تضم أكثر من 400 نائب من حزب العمال في مجلس العموم؛ الأمر الذي سيمنحه صلاحيات واسعة لتغيير البلاد، رغم حصوله على تأييد أقل من 25 ألف ناخب في ماكرفيلد.