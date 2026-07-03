(توجيه سري).. (تسنيم الإيرانية) تكشف كواليس (حملة التهديدات) الأمريكية لثني دول عن حضور تشييع خامنئي

خبرني - كشفت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع، تفاصيل "حملة أمريكية واسعة النطاق وحافلة بالتهديدات لثني الدول عن المشاركة في مراسم تشييع المرشد الراحل علي خامنئي.

وقال مصدر رفيع لوكالة أنباء "تسنيم": "خلال الأيام الخمسة الماضية، شنت السلطات الأمريكية على أعلى المستويات حملة واسعة النطاق لثني الدول عن المشاركة في مراسم تقديم واجب العزاء لزعيم إيران الشهيد".

وبحسب هذا المصدر المطلع، فإن "وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكد في توجيه سري بتاريخ 26 يونيو لجميع سفارات وبعثات بلاده الدبلوماسية أن جميع متلقي هذا التوجيه ملزمون، باستخدام مختلف قدرات الولايات المتحدة الأمريكية، بإقناع مسؤولي الدولة المضيفة بأن مشاركتهم في مراسم تشييع زعيم إيران ستُعتبر من وجهة نظر أمريكا خطوة غير ودية، وستكون لها آثار سلبية على العلاقات الثنائية مع أمريكا".

ووفق ما نقلت "تسنيم" عن دبلوماسيَّين عربيَّين طلبا عدم الكشف عن هويتهما، فإن "ماركو روبيو تحدث شخصياً في هذا الشأن مع نظرائه في 5 دول عربية على الأقل".

وحسب الوكالة الإيرانية، هدد سفراء أمريكا في الدول الإفريقية صراحة بأنه في حال مشاركتهم في مراسم تشييع المرشد الإيراني، فقد يتم قطع المساعدات التنموية الأمريكية عن هذه الدول. وقيل إن سبب قرار دولة مهمة في شمال إفريقيا بخفض مستوى المسؤول المشارك في المراسم، كان القلق من التداعيات على العلاقات الثنائية لتلك الدولة مع أمريكا.

وأشارت "تسنيم" إلى أنه: "بناء على التقييمات التي أُجريت، فإن 13 دولة على الأقل، من بينها ثلاث دول من شرق أوروبا، و5 دول إفريقية، ودولتان عربيتان من منطقة الخليج، ودولتان مهمتان من شرق آسيا، تراجعت عن المشاركة في مراسم تشييع زعيم إيران بسبب الضغوط الممارسة من جانب أمريكا".

كما "حاولت بعض الدول التي قررت عدم المشاركة بسبب الضغط الأمريكي الاعتذار وتبرير هذا الأمر عبر إرسال رسائل من خلال وسطاء أو عبر بعثاتها الدبلوماسية في جنيف ونيويورك. وقامت بعض الدول بتسمية دبلوماسييها في طهران للمشاركة في المراسم، وهو ما لم تقبله إيران"، وفق "تسنيم".

هذا وانطلقت صباح اليوم الجمعة مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، باستهلالية مخصصة للوفود الأجنبية والشخصيات السياسية والعامة. ومن المقرر أن تمتد الجنازة على مدار سبعة أيام، لتمر عبر طهران وقم والعراق، وصولاً إلى محطتها الأخيرة حيث يُوارى الثرى في مسقط رأسه بمدينة مشهد.