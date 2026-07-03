نقل فضل شاكر إلى المستشفى العسكري بعد تدهور حالته الصحية

خبرني - كشفت وسائل إعلام لبنانية، عن نقل الفنان فضل شاكر إلى المستشفى العسكري، وذلك بعد تعرضه لتدهور مفاجئ في حالته الصحية خلال الساعات الماضية.

وأكدت التقارير أن حالة الفنان فضل شاكر الصحية شهدت تراجعا ملحوظا، حيث أكدت التقارير أنه يعاني من ارتفاع في ضغط الدم، ومرض السكري، بالإضافة إلى انسداد في الشرايين، وهو ما يرفع من احتمالات تعرضه لمضاعفات صحية خطيرة من بينها خطر الإصابة بجلطة قلبية.

وأضافت المصادر أن الفريق الطبي يواصل متابعة حالته داخل المستشفى، وسط إجراءات طبية مكثفة لمراقبة وضعه الصحي واستقرار حالته خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، كشف مصدر مطلع عن أن المحكمة العسكرية في لبنان تدرس خلال الأيام المقبلة قبول طلب إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر، في ظل تدهور حالته الصحية، مع نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وجاء ذلك بعد تعرض فضل شاكر، أمس الثلاثاء 30 يونيو 2026، لوعكة صحية حالت دون حضوره جلسة محاكمته أمام المحكمة العسكرية، والتي كانت مقررة في الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وكانت المحكمة قررت تأجيل الجلسة لمدة ساعة على أمل تحسن حالته الصحية وتمكينه من الحضور، إلا أن وضعه الصحي لم يشهد أي تحسن، ما دفعها إلى تأجيل الجلسة إلى الخامس من أغسطس 2026.