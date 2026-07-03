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  • النجم الأردني جميل براهمة ينتقد شطب عضويته من نقابة الفنانين: تاريخي ومسيرتي لا يمكن شطبهما بقرار انتقامي متعسف

النجم الأردني جميل براهمة ينتقد شطب عضويته من نقابة الفنانين: تاريخي ومسيرتي لا يمكن شطبهما بقرار انتقامي متعسف

  • 03 تموز 2026
  • 18:51
النجم الأردني جميل براهمة ينتقد شطب عضويته من نقابة الفنانين تاريخي ومسيرتي لا يمكن شطبهما بقرار انتقامي متعسف

خبرني - ردّ الفنان الأردني جميل براهمة على قرار شطب عضويته من نقابة الفنانين الأردنيين، معتبراً أن القرار جاء في إطار “تصفية حسابات” ولا يستند إلى أسس قانونية، مؤكداً أنه سيلجأ إلى القضاء لمواجهة ما وصفه بالإجراء التعسفي.

وقال براهمة، في تصريحات لفضائية عربية، إن قرار شطب عضويته بذريعة تراكم الاشتراكات جاء رغم طلبه مهلة لسدادها، معتبراً أن ما جرى يعكس “ازدواجية في المعايير وانتقائية في تطبيق القانون”.

ووجّه براهمة انتقادات مباشرة إلى نقيب الفنانين هاني الجراح، متسائلاً: “كيف لك أن تنصب نفسك حكماً على فنانين أفنوا أعمارهم في خدمة الحركة الفنية، وأنت – بحسب قوله – خالفت قانون النقابة بعد ابتعادك عن المهنة لأكثر من عشرين عاماً والعمل في مهنة أخرى؟”.

وأكد براهمة أنه ليس طارئاً على الوسط الفني، وأن تاريخه ومسيرته لا يمكن شطبهما بقرار وصفه بـ”الانتقامي والمتعسف”، مضيفاً أن النقابة وجدت لحماية الفنانين لا لتكون أداة لتصفية الحسابات.

وختم الفنان بيانه بالتأكيد أن القضية لن تتوقف عند هذا الحد، قائلاً إن “القضاء والرأي العام سيكونان الفيصل”، محذراً من أن ما جرى يحمّل القائمين على القرار مسؤوليات قانونية وأخلاقية.

ولم يصدر حتى الآن رد رسمي من نقابة الفنانين الأردنيين على ما ورد في بيان الفنان جميل براهمة.

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