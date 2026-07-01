سوني تنهي عصر أقراص بلايستيشن.. الألعاب الجديدة تصبح رقمية بالكامل

خبرني - أعلنت شركة سوني الأربعاء أنها ستوقف إنتاج الأقراص الخاصة بجميع الألعاب الجديدة لأجهزة (بلايستيشن) اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2028، في خطوة تعكس تحولا كاملا نحو التوزيع الرقمي، مع تزايد اعتماد المستهلكين على شراء الألعاب وتنزيلها عبر الإنترنت.

وقالت شركة الترفيه والتكنولوجيا اليابانية إن التحميل الرقمي شكل حوالي 80% من مبيعات الألعاب الكاملة لسوني في السنة المالية 2025، مما يعكس تحولا مستمرا منذ سنوات نحو شراء الألعاب رقميا.

وأوضحت الشركة أن ألعاب (بلايستيشن) الجديدة التي ستصدر اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2028 ستباع عبر متجر (بلايستيشن ستور) ومن خلال متاجر التجزئة بصيغ رقمية فقط.

وفقا لرويترز، لن ينطبق هذا التغيير على الألعاب التي تم إصدارها، أو التي من المقرر إصدارها على أقراص، قبل ذلك التاريخ.

ومن ناحية أخرى، أعلنت سوني أنها ستبدأ في إغلاق متجر (بلايستيشن ستور) على أجهزتها القديمة من طرازي (بلايستيشن 3) و(بلايستيشن فيتا) بدءا من أسواق محددة هذا العام، على أن يتوسع هذا الإغلاق ليشمل العالم بأسره في 2027.

وأوضحت الشركة أن الأجهزة التي جرى إصدارها قبل 15 و20 عاما لم تعد تدعم أنظمة الدفع الآمنة المستخدمة في شبكة بلايستيشن الحديثة.

وبمجرد إغلاق المتجر، لن يتسنى للمستخدمين شراء محتوى جديد، لكن الألعاب والمحتوى الذي تم شراؤه مسبقا سيظل متاحا للتنزيل في المستقبل القريب.

وسيجري إغلاق متجر (بلايستيشن 3) في المكسيك وهندوراس ونيكاراغوا اعتبارا من أغسطس/ آب، على أن يغلق في أسواق أخرى في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط في وقت لاحق من العام الجاري.

أما بالنسبة لمتجري (بلايستيشن 3) و(بلايستيشن فيتا) فسيتم إغلاقهما في جميع الأسواق المتبقية في يوليو/تموز 2027.