رابطة مصنعي سيارات تطالب بإعفاء بريطانيا من قواعد صنع في أوروبا

خبرني - دعت رابطة مصنّعي السيارات الأوروبية، المفوضية الأوروبية إلى منح المملكة المتحدة، إلى جانب تركيا والمغرب، إعفاءات محددة من قواعد "صنع في أوروبا" الجديدة، محذّرة من أن استبعاد بريطانيا قد يضر بسلاسل التوريد الأوروبية ويؤثر سلباً على قطاع السيارات.

وحسب ما أوردته صحيفة الغارديان البريطانية، تنص القواعد، التي أعدتها المفوضية الأوروبية ضمن قانون المسرّع الصناعي على قصر الدعم الحكومي والمشتريات العامة على السيارات وقطع الغيار المصنعة داخل الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى حماية الصناعة الأوروبية من المنافسة الصينية.

ونقلت الصحيفة عن الرابطة القول إن قطاع السيارات الأوروبي يعتمد على سلسلة توريد متكاملة مع المملكة المتحدة حتى بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، مطالبة بمنح المنتجات البريطانية المعاملة نفسها التي تحظى بها منتجات دول الاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع مباحثات بين وزير شؤون أوروبا البريطاني نيك توماس-سيموندز ومفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، في إطار جهود لندن لتقليل الآثار المحتملة لهذه القواعد على صادراتها إلى أكبر أسواقها.