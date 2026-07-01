وزير الشباب والسفير الصيني يبحثان تعزيز التعاون

خبرني - بحث وزير الشباب، الدكتور رائد سامي العدوان، مع السفير الصيني في الأردن، قوه وي، اليوم الأربعاء في مقر الوزارة، سبل تعزيز التعاون الشبابي المشترك بين البلدين الصديقين.

وأكد العدوان عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين، وحرص الوزارة على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في العمل الشبابي، مستعرضا خطط وبرامج الوزارة الهادفة إلى تمكين الشباب الأردني، وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.

من جانبه، أكد السفير الصيني عمق الروابط بين الأردن والصين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، معرباً عن تطلعه إلى إقامة برامج تبادل شبابي بين البلدين، بما يسهم في تبادل الخبرات والمعارف بين الشباب الأردني والصيني.

وحضر اللقاء مدير مدينة الحسن للشباب نايف أبو رمان والوفد المرافق من السفارة الصينية في عمان.