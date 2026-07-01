وزير الأوقاف يوزع مساعدات لترميم منازل أسر عفيفة في الحسا

خبرني - وزع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة، الدكتور محمد الخلايلة اليوم الاربعاء، مساعدات لترميم 6 منازل في لواء الحسا بمحافظة الطفيلة، بقيمة إجمالية 24 ألف دينار، استفادت منها أسر محتاجة انطبقت عليها شروط الاستحقاق المعتمدة لدى الصندوق.

وأكد الخلايلة خلال التوزيع بحضور محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات ومتصرف لواء الحسا الدكتور خالد القرارعة، أن هذه المساعدات تأتي في إطار البرامج الاجتماعية والإنسانية التي ينفذها صندوق الزكاة الأردني، والهادفة إلى دعم الأسر العفيفة وتحسين ظروفها المعيشية، من خلال توفير بيئة سكنية آمنة وكريمة، وبما يعكس رسالة الصندوق في تعزيز التكافل الاجتماعي وترسيخ قيم التضامن بين أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن صندوق الزكاة يواصل تنفيذ برامجه ومشاريعه التنموية والإغاثية في مختلف محافظات المملكة، وفق أسس ومعايير تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والوقوف إلى جانب الأسر الأكثر احتياجاً.

وبيّن أن الصندوق يحرص على تنويع خدماته لتشمل المساعدات النقدية والعينية، وترميم المساكن، ودعم التعليم والعلاج، بما يسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية على الأسر المستفيدة، مؤكداً استمرار الصندوق في أداء رسالته الوطنية والإنسانية بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية.