زاهي حواس يتقدم بشكوى ضد وسيم السيسي.. ما القصة؟

خبرني - تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكوى رسمية من زاهي حواس وممدوح الدماطي ضد وسيم السيسي، على خلفية تصريحاته عن الحضارة المصرية القديمة في وسائل الإعلام.



دخل الخلاف حول تناول الحضارة المصرية القديمة في وسائل الإعلام مرحلة جديدة، بعدما أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تلقيه شكوى رسمية من اثنين من أبرز المتخصصين في علم الآثار ضد الدكتور وسيم السيسي، تمهيدًا لفحصها من الجهات المختصة.



أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تلقيه شكوى رسمية مقدمة من الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق وعالم الآثار المصري، والدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار الأسبق وأستاذ الآثار المصرية بجامعة عين شمس، ضد الدكتور وسيم السيسي، أستاذ جراحة الكلى والمسالك البولية.

وجاءت الشكوى على خلفية خلاف علمي يتعلق بالتصريحات التي أدلى بها وسيم السيسي في عدد من البرامج والقنوات الفضائية بشأن التاريخ والحضارة المصرية القديمة، إذ ظهر خلالها بصفته "عالمًا وباحثًا في علم الآثار"، وهو ما اعتبر مقدما الشكوى محل اعتراض من الناحية العلمية.

إحالة الشكوى إلى وزارة السياحة والآثار

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، إحالة الشكوى إلى وزارة السياحة والآثار والجهات العلمية المختصة، لإبداء الرأي الفني والعلمي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، والأكواد المنظمة للعمل الإعلامي.

وكان زاهي حواس قد قال، في تصريحات تلفزيونية خلال شهر فبراير/شباط الماضي، إن الدكتور وسيم السيسي "رجل محترم"، لكنه قد يتعرض أحيانًا للتأثر بمعلومات غير دقيقة، مؤكدًا تقديره واحترامه الكامل له.

كما دعا حواس إلى الالتزام بالحقائق العلمية والابتعاد عن الشائعات والادعاءات التي تسيء إلى التراث المصري، مع التشديد على أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية للحفاظ على الهوية الحضارية.

أكد زاهي حواس أن هناك أشخاصًا يتحدثون في الآثار دون تخصص، مشيرًا إلى أن بعضهم يروج لوجود حضارة مفقودة قامت ببناء الأهرامات.

وفي تصريحات سابقة أدلى بها أواخر العام الماضي، وصف حواس ما أورده الدكتور وسيم السيسي بشأن وجود "وادي ملوك" آخر بأنه كلام صادر عن غير المتخصصين، وقال إنه يندرج ضمن "الخزعبلات".

وأضاف: "لا يوجد وادي ملوك آخر. لقد حفرت في أرض مصر لأكثر من خمسين عامًا، ولو كان هناك شيء لكنا أعلنّا عنه".

لجنة فحص لم تعثر على أدلة

وكشف حواس أنه تواصل مع وزير الآثار الأسبق الدكتور خالد العناني بشأن ما ذكره وسيم السيسي حول تسليمه قرصًا مدمجًا يتضمن معلومات عن موقع "وادي جديد".

وأوضح قائلًا: "سألت الدكتور خالد، هل قابلت وسيم؟ قال نعم. سألته هل أعطاك سي دي؟ قال نعم. سألته ماذا فعلت؟ قال شكلت لجنة برئاسة الدكتور محمود عفيفي، وتوجهوا إلى الموقع المذكور، لكنهم لم يجدوا أي دليل مكتوب أو أي شيء".

وأكد حواس أن كثيرين يصدقون وسيم السيسي بسبب أسلوبه في الحديث وطريقته في السرد، لكنه شدد على أن المعلومات التي يطرحها "لا أساس لها".

ويُعد الدكتور وسيم السيسي من أبرز المتحدثين عن الحضارة المصرية القديمة والتاريخ الفرعوني عبر وسائل الإعلام والمنصات المختلفة، واشتهر بظهوره المتكرر في البرامج التلفزيونية والندوات العامة، حيث يقدم رؤى وتفسيرات تاريخية تلقى تباينًا في تقييمها بين المتخصصين في علم الآثار، ما بين مؤيد ومنتقد.