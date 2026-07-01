واتساب يتيح حجز اسم مستخدم بدلاً من رقم الهاتف.. إليك الخطوات

خبرني - أعلنت شركة واتساب تحديثاً مرتقباً للخدمة، يتيح للمستخدمين حجز اسم مستخدم (Username) خاص بحساباتهم الشخصية، ليكون وسيلة إضافية للتواصل بين المستخدمين، وبديلة عن مشاركة أرقام الهواتف. ويهدف التحديث إلى تعزيز خصوصية المستخدمين، خصوصاً في الحالات التي لا يرغبون فيها بمشاركة أرقام هواتفهم مع أشخاص يتواصلون معهم لمرة واحدة، أو في الأماكن والمناسبات العامة.

وبحسب التدوينة الرسمية، أشارت الشركة إلى أن الميزة الجديدة بدأت بالفعل في الوصول إلى تطبيق الخدمة على هواتف أندرويد وآيفون، وذلك في صورة رسالة ترحيبية تُوجَّه إلى المستخدم عندما يقوم بفتح التطبيق بداية من صباح الثلاثاء، لتعريفه بالخدمة الجديدة وكيفية استخدامها.

كيف يمكن حجز اسم المستخدم على واتساب؟

أوضحت الشركة أن المستخدم يمكنه حجز اسم مستخدم خاص بحسابه من خلال الدخول إلى إعدادات التطبيق، ثم الضغط على الزر الذي يحمل علامة القلم الموجود أعلى واجهة الشاشة. بعد ذلك سيظهر أمامه خيار حجز اسم المستخدم (Reserve Your Username)، وبالضغط على هذا الخيار سيجد المستخدم أن لديه 3 طرق لحجز اسم مستخدم مرتبط بحسابه.

تعتمد الطريقة الأولى على أن يقوم المستخدم بتجربة كتابة اسم المستخدم الراغب في حجزه، واكتشاف ما إذا كان متاحاً أم محجوزاً مسبقاً من مستخدم آخر.

أما الطريقتان الثانية والثالثة، فترتبطان بحجز نفس اسم المستخدم المملوك للشخص على منصتي إنستجرام وفيسبوك، بشرط أن تكون حساباته الشخصية لدى منصات Meta تحت مظلة الحساب نفسه القائم داخل مركز إدارة الحسابات (Meta Accounts Center).

ولجعل تلك الميزة أكثر تنظيماً، أضافت واتساب إمكانية قيام المستخدم بإنشاء مفتاح كودي يجب عليه مشاركته مع الآخرين ليتمكنوا من التواصل معه باستخدام اسم المستخدم الخاص به.

ولكن تلك الميزة اختيارية، إذ يمكن للمستخدم إتاحة التواصل معه باستخدام الـ Username بشكل مباشر دون الحاجة إلى المفتاح الكودي. ورجّح البعض أن هذه الخطوة قد تكون مقدمة لاستغناء واتساب مستقبلاً عن أرقام الهواتف التقليدية كوسيلة لإنشاء الحسابات.

إلا أن الشاشة الترحيبية التعريفية الخاصة بالميزة الجديدة أوضحت أن واتساب ترى أن طريقة التواصل مع المستخدم عبر أسماء المستخدمين ما هي إلا وسيلة لحماية خصوصية أرقام هواتفهم، فلا يحتاجون إلى مشاركتها مع الغرباء ممن يتواصلون معهم مرات محدودة، ليكون اسم المستخدم في هذه الحالة الوسيلة المناسبة للتواصل.