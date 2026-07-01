من القرى والبوادي يولد الأبطال فادعموا الأندية

لم تعد الرياضة في عصرنا مجرد منافسات تُحسم داخل المستطيل الأخضر، بل أصبحت مشروعًا وطنيًا لصناعة الإنسان، وبناء الهوية، وتعزيز الانتماء، واستثمار طاقات الشباب. وإذا كانت كرة القدم الأردنية تعيش اليوم مرحلة تاريخية من الإنجازات، فإن المحافظة على هذا الزخم تتطلب رؤية استراتيجية تبدأ من الأندية، فهي الحاضنة الأولى للمواهب، والمصنع الحقيقي لنجوم المستقبل.

إن أندية الدرجات المبتدئة، ولا سيما المنتشرة في البلدات والقرى البعيدة عن العاصمة ومراكز المحافظات، تؤدي رسالة وطنية عظيمة رغم محدودية الإمكانات. فهي تحتضن آلاف الشباب، وتفتح أمامهم أبواب الأمل، وتبعدهم عن الفراغ، لكنها في المقابل تعاني من ضعف المخصصات المالية، وتواضع البنية التحتية، ونقص الملاعب والتجهيزات، وهو ما يستوجب إطلاق مشروع وطني شامل لتمكينها من أداء رسالتها على أكمل وجه.

إن زيادة الدعم المالي لهذه الأندية ليست إنفاقًا استهلاكيًا، بل استثمار مباشر في مستقبل الرياضة الأردنية. فكل دينار يُنفق على تطوير الأندية يعود على الوطن بأبطال يحملون رايته، وشباب يمتلكون الطموح والانضباط والقدرة على المنافسة.

كما أن القطاع الخاص مدعو اليوم إلى أن يكون شريكًا حقيقيًا في نهضة الرياضة الأردنية، من خلال رعاية الأندية، وتمويل مشاريعها، والمساهمة في تطوير منشآتها، فالمسؤولية المجتمعية لا تكتمل إلا بدعم المؤسسات التي تصنع الإنسان وتحمي الأجيال.

ومن أهم المبادرات التي يجب أن ترى النور، إنشاء مدرسة كروية متخصصة في كل نادٍ، يشرف عليها مدربون مؤهلون وفق أحدث الأساليب العلمية، لتكون نقطة الانطلاق لاكتشاف المواهب منذ الصغر وصقلها، لأن اللاعب الموهوب يحتاج إلى بيئة احترافية قبل أن يحتاج إلى الأضواء.

ولا يقل أهمية عن ذلك تطوير البنية التحتية، من ملاعب قانونية، وصالات تدريب، ومراكز لياقة، وغرف علاج وتأهيل، فهذه المرافق ليست رفاهية، بل أساس لأي مشروع رياضي ناجح.

ولا يكتمل مشروع تمكين الأندية دون الاستثمار في الكوادر الفنية والإدارية، من خلال تأهيل المدربين والإداريين، وتطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة المؤسسية، بما يضمن الاستدامة المالية والإدارية، ويجعل الأندية أكثر قدرة على مواكبة التطور الذي تشهده كرة القدم الحديثة.

لقد أثبتت التجارب أن المنتخبات القوية لا تُبنى في المعسكرات القصيرة، بل تُصنع داخل الأندية، وأن الإنجازات الكبيرة تبدأ من الملاعب الصغيرة المنتشرة في القرى والبوادي قبل أن تصل إلى أكبر الملاعب. فهناك يولد الحلم، وهناك تُكتشف المواهب، وهناك تبدأ رحلة المجد.

إن تمكين الأندية الرياضية ليس مطلبًا لفئة بعينها، بل هو مشروع وطني يستحق أن تتكاتف من أجله الحكومة، والاتحاد الأردني لكرة القدم، والقطاع الخاص، والمجتمع المحلي. فحين تصبح الأندية قوية، يصبح المنتخب الوطني أكثر قوة، وحين يجد كل طفل ملعبًا ومدربًا ومدرسة كروية في بلدته، فإن الأردن سيكسب جيلاً جديدًا من الأبطال.

إن مستقبل الكرة الأردنية يبدأ من القرى والبوادي، حيث يولد الإصرار، وتنبت الموهبة، ويكبر الحلم. فادعموا الأندية، وأنصفوا المحافظات، واستثمروا في الشباب، لأن كل نادٍ قوي هو لبنة في بناء وطن أقوى، وكل موهبة تُرعى اليوم قد تكون سببًا في رفع علم الأردن غدًا على منصات الإنجاز.