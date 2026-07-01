لماذا قد تكون 35° في أوروبا أخطر من 50° في العالم العربي؟ السر العلمي

خبرني - تشهد أوروبا خلال موجات الحر ارتفاعات تصل إلى نحو 35 درجة مئوية، ومع ذلك يتم تسجيل حالات إجهاد حراري ووفيات مرتبطة بالحرارة، في وقت يعيش فيه سكان مناطق أخرى في عالمنا العربي درجات حرارة تتجاوز 45 إلى 50 درجة مئوية مع تأثيرات أقل حدة نسبيًا.

هذا التناقض الظاهري يثير تساؤلات متكررة: كيف يمكن لحرارة أقل أن تكون أخطر من حرارة أعلى؟

الخبراء يوضحون أن الإجابة لا تكمن في درجة الحرارة وحدها، بل في مجموعة عوامل مناخية وبيئية وصحية تحدد ما يُعرف علميًا بـ”الإجهاد الحراري الفعلي”.

الرطوبة… العامل الحاسم في شدة الحر

في العديد من موجات الحر الأوروبية، ترتفع نسبة الرطوبة في الهواء، ما يقلل من قدرة الجسم على تبخر العرق، وهي الآلية الأساسية لتبريد الجسم.

وعند تعطل هذه الآلية، ترتفع حرارة الجسم الداخلية حتى لو كانت درجات الحرارة أقل من مناطق أخرى.



البنية التحتية تزيد من تأثير الحرارة

تشير تقارير مناخية إلى أن جزءًا كبيرًا من المباني في أوروبا صُمم لعزل البرودة في الشتاء، وليس لطرد الحرارة في الصيف.

ومع محدودية انتشار أجهزة التكييف في بعض الدول، قد تصبح البيوت أكثر سخونة من الخارج خلال موجات الحر.



لماذا تبدو الحرارة أعلى “أقل خطورة” في بعض المناطق؟

في المقابل، تتميز مناطق واسعة من العالم العربي بجو أكثر جفافًا خلال فترات الحر، ما يسمح بتبخر العرق بكفاءة أعلى.

كما أن الاعتماد الواسع على أنظمة التبريد يخفف بشكل كبير من تأثير درجات الحرارة المرتفعة على الجسم.



الخلاصة العلمية

لا تُقاس خطورة موجات الحر بدرجة الحرارة وحدها، بل بما يُعرف علميًا بـ الإجهاد الحراري (Heat Stress) الناتج عن:

الحرارة

الرطوبة

التهوية

طبيعة المعيشة والبنية التحتية

لذلك قد تكون 35° في بيئة رطبة ومغلقة أخطر صحيًا من 50° في بيئة جافة ومكيّفة.