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قفزة استثنائية في أرباح صندوق الثروة السعودي

  • 01 تموز 2026
  • 08:01
قفزة استثنائية في أرباح صندوق الثروة السعودي

خبرني - أعلن صندوق الاستثمارات العامة ​السعودي، صندوق الثروة ‌السيادي، ارتفاع صافي الربح بأكثر من المثلين إلى ​65.1 مليار ​ريال سعودي (حوالي 17.33 مليار دولار) في ⁠عام 2025.
وترافق ذلك مع ​زيادة الإيرادات العام الماضي بنسبة 9% إلى 449.9 مليار ريال من 413 مليارا، فيما قفز الربح ​التشغيلي إلى 77.9 ​مليار ريال من 34.6 مليار ‌مع ⁠نمو إجمالي الأصول خمسة بالمئة إلى 4.54 تريليون ريال.

وجاء ذلك بدعم نمو الإيرادات، وتحسن الأداء التشغيلي، وتراجع المصروفات الإدارية.

ويعد الصندوق، الذي تبلغ قيمة أصوله 925 مليار دولار، الذراع الأساسية المنوطة بتنفيذ أجندة "رؤية 2030"، التي تشمل عشرات المشاريع الضخمة مثل "نيوم" في شمال غرب المملكة. غير أن هذه المهمة باتت أكثر صعوبة في ظل عجز الموازنة الحكومية وتراجع الإنفاق نتيجة انخفاض أسعار النفط.

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