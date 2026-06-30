مصر.. مصرع 9 أطفال في حادث سير مأساوي

خبرني - ارتفع عدد ضحايا الحادث المروع الذي وقع اليوم، الثلاثاء، في محافظة أسيوط المصرية إلى 9 أطفال من عمال اليومية، فيما أصيب 5 آخرون إثر انقلاب دراجة نارية من النوع ثلاثي العجلات "تروسيكل"، بإحدى الترع، أثناء عودتهم من العمل بالأراضي الزراعية.

وخيّمت حالة من الحزن الشديد على أهالي مركز "أبو تيج" الذي شهد الحادثة المروعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

كما شاركت قوات الإنقاذ، بالتنسيق مع الأهالي، في أعمال البحث وانتشال الضحايا، وسط متابعة ميدانية من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وكذلك تم التحفظ على "التروسيكل" المتسبب في الحادث تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية، وأن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائد التروسيكل، بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى سقوطه في الترعة.

واحتشد آلاف المواطنين والسيدات أمام المستشفى تمهيدًا لاستلام الجثامين، وسط حالة من الصراخ والبكاء وهم يقفون قبالة ثلاجة حفظ الموتى، وسط حضور أمني مكثف.

وكشفت مصادر مطلعة بمديرية الصحة بأسيوط عن استقرار حالة المصابين دون الحاجة إلى نقلهم لمستشفيات أخرى لاستكمال العلاج.

كما وجه المحافظ باستكمال تنفيذ "الصدادات الخرسانية" وعوامل الحماية على جانبي الترعة، والتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري فى هذا الشأن، وفقًا للمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز عوامل السلامة والحد من مخاطر تكرار مثل هذه الحوادث.