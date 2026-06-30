اتحاد المزارعين: إنتاج المحاصيل وصل لأكثر من 400 كغ للدونم في بعض مناطق الكرك

خبرني - قال المدير العام لاتحاد المزارعين الأردنيين محمود العوران، الثلاثاء، إن الموسم المطري الماضي يعد من المواسم المميزة التي انعكست إيجابا على المحاصيل الحقلية، مشيرا إلى أن الإنتاج وصل إلى أكثر من 400 كيلوغرام للدونم في بعض مناطق الكرك.

وأوضح العوران لقناة المملكة أن الضغط ما يزال متركزا في مركز السلام الرئيسي رغم افتتاح مركز ثان، لافتا إلى أن ما تم حصاده حتى الآن لا يتجاوز 40% من إنتاج الكرك، مما يسبب ازدحاما في عمليات الاستلام والنقل إلى مستودعات الجويدة.

وأضاف أن هناك حاجة لتسريع عملية تزويد المراكز بالشاحنات لتخفيف الضغط، وزيادة عدد مراكز الاستلام، بما يضمن عدم بقاء القمح والشعير في العراء وتحت أشعة الشمس، لما لذلك من أثر سلبي على جودة المحصول.

وأشار العوران إلى أن بعض المزارعين يقومون بتخزين القمح والشعير في أكياس نايلون، إلا أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف قد يؤدي إلى تلفها وتمزقها، مما ينعكس سلبا على جودة الإنتاج.

ودعا إلى تعزيز الرقابة وزيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز الاستلام، مؤكدا أن التأخير لعدة أيام في تسليم المحاصيل يشكل خسارة للمزارعين من حيث الوقت والجودة.

وبين أن الموسم الحالي لم يكن مفاجئا للجهات المعنية، حيث جرى التحذير منذ شهر آذار من أن الموسم سيكون غزيرا.