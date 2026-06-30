الانتهاء من تجهيز مكتب أحوال القصر تمهيداً لبدء تقديم خدماته قريباً

خبرني - أكّد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، غيث الطيب، الانتهاء من تجهيز مكتب أحوال القصر الجديد، تمهيدا لبدء تقديم خدماته للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها، الثلاثاء، إلى محافظة الكرك، اطّلع خلالها على سير العمل في مكتب أحوال وجوازات الكرك، ومكتب أحوال القصر (الموقع الحالي)، والمبنى الجديد لمكتب أحوال القصر، حيث أكد أن تجهيز المكتب يأتي ضمن خطة الدائرة الرامية إلى تطوير البنية التحتية لمكاتبها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مكاتب الدائرة.

وأشار الطيب إلى أن الدائرة نفذت خطة شاملة لتطوير البنية التحتية لمكاتبها في مختلف محافظات المملكة، أنجزت بموجبها تحديث وتأهيل أكثر من (20) مكتباً، بما يعزز بيئة العمل، ويرفع كفاءة تقديم الخدمات، ويسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المواطنين، انسجاماً مع توجهات الدائرة في تحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاق الوصول إليها.

وبيّن أن خدمة المواطنين في الميدان تمثل جوهر رسالة الدائرة ومحور عملها، مؤكداً أن الدائرة ماضية في تطوير خدماتها وإجراءاتها بما يعزز سرعة الإنجاز، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن الجولات الميدانية تأتي في إطار المتابعة المستمرة لتقييم أداء المكاتب، والوقوف على سلاسة الإجراءات المتعلقة بإصدار كافة الوثائق الرسمية، ورصد التحديات واحتياجات العمل بشكل مباشر، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة، وتطوير الأداء، وتوفير بيئة عمل أفضل للموظفين والمراجعين، في ظل استمرار تنفيذ خطة التحديث والتطوير التي تشمل مختلف مكاتب الدائرة.

واستمع الطيب، خلال الجولة، إلى آراء وملاحظات عدد من المواطنين حول مستوى الخدمات المقدمة، مشيداً بجهود الموظفين وما يبذلونه من حرص على إنجاز معاملات المواطنين بأفضل صورة.

وخلال الزيارة، التقى الطيب بمحافظ الكرك، قبلان الشريف، حيث أكدا أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الدوائر الحكومية في المحافظة، بما ينسجم مع التوجيهات الحكومية الرامية إلى تطوير الخدمات الحكومية، والتسهيل على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد عليهم.