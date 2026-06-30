*
الثلاثاء: 30 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الخضير: 213 فعالية في مهرجان جرش.. منها 20 فعالية ستقام في المحافظات

  • 30 حزيران 2026
  • 18:43
الخضير 213 فعالية في مهرجان جرش منها 20 فعالية ستقام في المحافظات

خبرني - قال المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون، يزن الخضير، الثلاثاء، إن 60% من فعاليات مهرجان جرش في دورته الأربعين هي فعاليات ثقافية، مشيرا إلى أن عدد الفعاليات هذا العام يبلغ 213 فعالية، منها 20 فعالية ستقام في عدد من المحافظات.

وجاء حديث الخضير خلال لقاء توقيع اتفاقية تعاون بين مهرجان جرش وبلدية جرش الكبرى، بحضور محافظ جرش مالك خريسات.

وأضاف أن 34 فعالية ستقام في ميدان الخيل، في خطوة تُعد الأولى منذ انطلاق المهرجان، بعد تجهيزه ليستوعب قرابة 3 آلاف شخص، حيث سيحتضن فعاليات فنية متنوعة، وسيكون الدخول إليه مجانا لجميع الزوار، إضافة إلى تخصيص 40 طاولة لعرض المنتجات الريفية والحرف اليدوية.

وأشار الخضير إلى أنه ستتم إضاءة بوابة هادريان (قوس النصر) بتقنية ثلاثية الأبعاد (3D)، بما يعكس رسالة المهرجان والدولة الأردنية، لافتًا إلى إطلاق الشعار الجديد والهوية البصرية للمهرجان، المستلهمة من رموز وألوان ونقوش الموقع الأثري في جرش.

وبيّن أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز تنسيق الجهود الميدانية والتنظيمية، وتعزيز التكامل المؤسسي، بما يضمن إنجاح فعاليات الدورة الأربعين وترسيخ مكانة المهرجان ثقافيًا محليًا وإقليميًا.

من جهته، قال محافظ جرش مالك خريسات إن مهرجان جرش مهرجان وطني يُقام على أرض المحافظة ويحمل رسالة السلام والأمن، مؤكدًا جاهزية مختلف الجهات المعنية والتنسيق المشترك لإنجاح فعالياته.

وأوضح رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى، محمد بني ياسين، أن البلدية تعمل على تقديم جميع الخدمات والدعم اللوجستي عبر لجان متخصصة، مشيرًا إلى بدء تنفيذ خطة ميدانية شاملة لتأهيل المواقع وتحسين المشهد الحضري بما يليق بالمكانة التاريخية والسياحية لمدينة جرش.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

رئيس هيئة الأركان المشتركة يتابع تمرين (رماح الكرامة) - صور
رئيس هيئة الأركان المشتركة يتابع تمرين (رماح الكرامة) - صور
  • 2026-06-30 18:48
الملكية الأردنية تتابع مستجدات حادث تصادم حافلة الطاقم في نيويورك
الملكية الأردنية تتابع مستجدات حادث تصادم حافلة الطاقم في نيويورك
  • 2026-06-30 18:46
الداخلية: منع دخول وسفر 468 شخصا عبر جسر الملك حسين
الداخلية: منع دخول وسفر 468 شخصا عبر جسر الملك حسين
  • 2026-06-30 17:12
"الإدارية النيابية" تستمع إلى مختصين وخبراء بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية
  • 2026-06-30 16:53
الاردن .. تثبيت أسعار المشتقات النفطية الرئيسية وأسطوانة الغاز المنزلي - تفاصيل
الاردن .. تثبيت أسعار المشتقات النفطية الرئيسية وأسطوانة الغاز المنزلي - تفاصيل
  • 2026-06-30 16:02
بعد فقدان الضحية عذريتها.. محكمة أردنية تشدد عقوبة مدان بالاعتداء على قاصر
بعد فقدان الضحية عذريتها.. محكمة أردنية تشدد عقوبة مدان بالاعتداء على قاصر
  • 2026-06-30 15:38