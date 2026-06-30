الخضير: 213 فعالية في مهرجان جرش.. منها 20 فعالية ستقام في المحافظات

خبرني - قال المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون، يزن الخضير، الثلاثاء، إن 60% من فعاليات مهرجان جرش في دورته الأربعين هي فعاليات ثقافية، مشيرا إلى أن عدد الفعاليات هذا العام يبلغ 213 فعالية، منها 20 فعالية ستقام في عدد من المحافظات.

وجاء حديث الخضير خلال لقاء توقيع اتفاقية تعاون بين مهرجان جرش وبلدية جرش الكبرى، بحضور محافظ جرش مالك خريسات.

وأضاف أن 34 فعالية ستقام في ميدان الخيل، في خطوة تُعد الأولى منذ انطلاق المهرجان، بعد تجهيزه ليستوعب قرابة 3 آلاف شخص، حيث سيحتضن فعاليات فنية متنوعة، وسيكون الدخول إليه مجانا لجميع الزوار، إضافة إلى تخصيص 40 طاولة لعرض المنتجات الريفية والحرف اليدوية.

وأشار الخضير إلى أنه ستتم إضاءة بوابة هادريان (قوس النصر) بتقنية ثلاثية الأبعاد (3D)، بما يعكس رسالة المهرجان والدولة الأردنية، لافتًا إلى إطلاق الشعار الجديد والهوية البصرية للمهرجان، المستلهمة من رموز وألوان ونقوش الموقع الأثري في جرش.

وبيّن أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز تنسيق الجهود الميدانية والتنظيمية، وتعزيز التكامل المؤسسي، بما يضمن إنجاح فعاليات الدورة الأربعين وترسيخ مكانة المهرجان ثقافيًا محليًا وإقليميًا.

من جهته، قال محافظ جرش مالك خريسات إن مهرجان جرش مهرجان وطني يُقام على أرض المحافظة ويحمل رسالة السلام والأمن، مؤكدًا جاهزية مختلف الجهات المعنية والتنسيق المشترك لإنجاح فعالياته.

وأوضح رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى، محمد بني ياسين، أن البلدية تعمل على تقديم جميع الخدمات والدعم اللوجستي عبر لجان متخصصة، مشيرًا إلى بدء تنفيذ خطة ميدانية شاملة لتأهيل المواقع وتحسين المشهد الحضري بما يليق بالمكانة التاريخية والسياحية لمدينة جرش.