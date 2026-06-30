فيديو صادم لعملية بيع مخدرات يهز مصر.. والسلطات تتحرك

خبرني - كشفت أجهزة الأمن المصرية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بصورة واسعة يظهر قيام مجموعة من الأشخاص بترويج المواد المخدرة علنا ما أثار غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد بيان لوزارة الداخلية أنه تم تحديد وضبط 6 عاطلين عن العمل تبين أن 5 منهم من ذوي السوابق الجنائية، وجميعهم مقيمون بمحافظة الجيزة يزاولون تجارة المواد المخدرة ولدى فحص الفيديو المتداول جرى التوصل إلى أماكن وجودهم.

وبحسب البيان الأمني تكللت العملية بالعثور بحوزة المتهمين على كمية من مخدري "الآيس" و"البودر"، إلى جانب سلاح أبيض، وهي المضبوطات التي عززت اتهامات الاتجار والترويج.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والمضبوطات أقر 4 منهم بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار، فيما اعترف الاثنان الآخران بأنهما من بين المتعاطين الذين يترددون على المتهمين للحصول على المواد المخدرة.

وتأتي هذه الواقعة في إطار التحرك الأمني السريع للتعامل مع المقاطع المصورة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تكشف وقائع مخالفة للقانون أو تمثل خطرا على الأمن المجتمعي.

وتعد قضايا ترويج المواد المخدرة من أخطر القضايا الجنائية، نظرا لارتباطها المباشر بانتشار الجريمة وتهديد الأمن العام، بينما تواجه الجهات الأمنية في مصر هذه الجرائم بحملات مستمرة تستهدف ضبط المتاجرين والمتعاطين، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية أو التي تشهد تحركات سريعة بين الجناة.

وتشدد القوانين المصرية على تجريم حيازة أو إحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار أو التعاطي، مع توقيع عقوبات مشددة تختلف بحسب نوع المادة المخدرة وظروف الواقعة، في إطار جهود الدولة لمكافحة تجارة السموم والحد من آثارها الاجتماعية والأمنية.