لماذا اختفى اللونان الأزرق والبني من أكياس M&M’s الجديدة؟

خبرني - أعلنت شركة مارس خطوة جديدة للتحول إلى مكونات أكثر طبيعية، تضمنت الاستغناء عن اللونين الأزرق والبني من عبوات الشوكولاتة الشهيرة M&M's.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، تستعد الشركة لطرح أربعة من أشهر منتجاتها بنسخ خالية تمامًا من الألوان الصناعية، تشمل إم آند إمز، إكسترا، ستاربيرست، وسكيتلز، على أن تتوفر هذه النسخ الجديدة بشكل حصري في البداية عبر أمازون.

ووفق الخطة الجديدة، لن تحتوي أولى عبوات " إم آند إمز" الطبيعية على اللونين الأزرق والبني، فيما تعمل الشركة على إعادة الألوان الستة المميزة كاملة بحلول عام 2028، بعد تطوير بدائل طبيعية قادرة على الحفاظ على الشكل والطعم المعتادين.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الضغوط داخل الولايات المتحدة لتقليل استخدام المضافات الصناعية في الأغذية، خاصة مع الحملة التي يقودها وبرت إف. كينيدي جونيور تحت شعار "لنجعل أمريكا صحية مجددًا"، والتي تدعو إلى تقليص الأصباغ الصناعية بسبب مخاوف تتعلق بتأثيراتها المحتملة على صحة الأطفال وسلوكهم.

وأوضحت الشركة أن التحدي الأكبر كان في استبدال اللون الأزرق الاصطناعي بمكون طبيعي يعتمد على مسحوق السبيرولينا، وهي طحالب زرقاء تستخدم كمصدر طبيعي للتلوين، إلا أن هذه المادة أثرت في سماكة الطبقة الخارجية للحلوى وقوامها، ما اضطر الشركة إلى تحديث بعض خطوط الإنتاج في مصانعها.

أما اللون البني، فتعتمد تركيبته جزئيًا على الصبغة الزرقاء الاصطناعية المعروفة باسم" بلو نمبر وان"، ما دفع الشركة إلى تعليق اللونين معًا مؤقتًا لحين التوصل إلى تركيبة طبيعية قابلة للإنتاج التجاري على نطاق واسع.

وأكدت "مارس" أن النسخ التقليدية من منتجاتها الملونة بالأصباغ الصناعية ستظل متاحة في الأسواق ومنافذ البيع المعتادة خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع استمرار أبحاثها لتوسيع استخدام البدائل الطبيعية في جميع منتجاتها مستقبلًا.