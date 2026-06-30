السيارات الكهربائية المستعملة.. صفقة رابحة أم ورطة مكلفة؟

خبرني - بين أسعار الشراء المغرية وصدمة البيع بخسائر فادحة، يعيش سوق السيارات الكهربائية المستعملة اليوم مفارقة كبيرة، فبعد سنوات من الارتفاع الجنوني في أسعار السيارات الكهربائية الجديدة، يواجه الملاك الأوائل نزيفا حادا في القيمة السوقية لمركباتهم مقارنة بسيارات البنزين والهايبرد.

هذا التناقض يضع قطاع "إعادة البيع" تحت المجهر ويطرح سؤالا ملحا: هل تحولت السيارات الكهربائية المستعملة إلى صيد ثمين للمشترين الأذكياء أم فخ مالي مؤجل؟

نستعرض في هذا التقرير أبعاد هذه الأزمة، ومخاوف المستهلكين، والحلول التي تطرحها شركات السيارات لإعادة التوازن الاقتصادي إلى هذا السوق الواعد.

أرقام وحقائق

تشير البيانات الاقتصادية لأسواق السيارات في الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة إلى أن السيارات الكهربائية تفقد قيمتها بشكل أسرع بكثير من السيارات التقليدية، حيث تسجل المركبات الكهربائية انخفاضا في قيمتها خلال خمس سنوات بمعدل يفوق متوسط السوق بنحو 13%.

وبينما تحتفظ السيارة التقليدية التي تعمل بالبنزين بنحو 64% من قيمتها الأصلية بعد مرور عامين إلى ثلاثة أعوام، وتصل السيارات الهجينة (الهايبرد) إلى 66%، فإن السيارة الكهربائية المماثلة في العمر لا تحتفظ سوى بـ 46% فقط من قيمتها الأصلية.

أسباب الانهيار السعري

لا يعود هذا التراجع الحاد في القيمة السوقية للسيارات الكهربائية المستعملة إلى عامل منفرد، بل هو نتاج تضافر حزمة من العوامل الاقتصادية، والتقنية، والهيكلية التي تشابكت لتشكل معا مشهد السوق الحالي، ويمكن تفكيك هذه المسببات الركيزة إلى المحاور التالية:

فائض المعروض وعقود الإيجار المنتهية: تشهد الأسواق حاليا تدفقا هائلا للمركبات الكهربائية الخارجة من فترات التعاقد التمويلي والإيجاري، أو تلك التابعة لشركات السياحة وأساطيل الأعمال. هذا الضخ المفاجئ أحدث اختلالا في ميزان العرض والطلب، ليفوق المعروض حجم الرغبة الشرائية الحالية بكثير.

حرب أسعار الموديلات الجديدة: اشتعلت المنافسة الشرسة بين العمالقة، والذين لجأوا إلى خفض أسعار سياراتهم الجديدة وطرح فئات اقتصادية مدعومة بالحوافز الحكومية. هذا الهبوط في أسعار "الزيرو" دفع أسعار السيارات المستعملة نحو قاع جديد تلقائيا للحفاظ على الحد الأدنى من تنافسيتها.

التقدم التكنولوجي المتسارع: تتطور تكنولوجيا البطاريات وسرعات الشحن وأنظمة القيادة الذاتية بشكل سنوي لافت، فالموديلات التي أُنتجت قبل سنوات قليلة باتت تبدو "قديمة ومتجاوزة" مقارنة بالطرز الحالية التي تمنح المشتري مدى سير أطول بكثير، وبنفس السعر التقريبي، مما يفقد الأجيال السابقة جاذبيتها الاستثمارية.

هاجس البطارية والضمان: يظل الخوف من تدهور أداء البطارية وتكاليف استبدالها الفلكية حجر العثرة الأكبر أمام إنعاش سوق المستعمل، فالطاقة التشغيلية للسيارة تمثل ما بين 20% و30% من قيمتها الإجمالية عند الشراء، وتتراوح تكلفة استبدال البطارية عموما بين 5000 و16000 دولار، وقد تقفز في بعض الطرازات الفاخرة إلى 30 ألف دولار.

وما يغذي هذه المخاوف ويدفعها إلى الواجهة بشكل متسارع، هو الارتفاع الملحوظ في أعداد السيارات الكهربائية التي بدأت تخرج من مظلة الضمان المصنعي، حيث تشير التقديرات إلى نمو هذه الفئة من 32 ألفًا سيارة في عام 2025، لتصل إلى 98 ألفًا بحلول عام 2028، وقرابة 720 ألف سيارة خارج الضمان بحلول عام 2032.

البطارية: بين الوهم والحقيقة

تُعدّ البطارية المكون الأغلى ثمنا في السيارة الكهربائية، حيث تشكل وحدها ما بين 20% إلى 40% من تكلفة تصنيع المركبة. بناء على ذلك، ينصب الخوف الأكبر للمستهلك عند التفكير في الشراء على احتمالية تلفها، خاصة مع تزايد أعداد السيارات المقتربة من مخرج الحماية المصنعية خلال السنوات القادمة.

ورغم هذه المخاوف المادية المشروعة، تكشف البيانات الفنية الصادرة عن مؤسسات أبحاث متخصصة، ودراسات ميدانية شملت آلاف المركبات حقائق مغايرة قد تبدد هذا القلق المبالغ فيه، فالمعدل العام لتلف البطاريات بالكامل في السيارات الكهربائية الحديثة لا يتعدى 0.3%.

وتظهر البيانات أن متوسط كفاءة وصحة البطارية يظل عند 93% إلى 97% بعد قطع مسافات تصل إلى 70 ألف كيلومتر، وينخفض بشكل طفيف ليظل قريبا من 90% حتى بعد تجاوز 200 ألف كيلومتر. كما أن الغالبية العظمى من البطاريات في سوق المستعمل تحتفظ بصحة أعلى من 80%، مما يعني أن الفقدان في مدى السير الواقعي يعد طفيفا جدا.

ورغم هذه التطمينات، فإن غياب معايير رسمية موحدة وملزمة لتقييم صحة البطارية بشكل علني عند البيع ظل لفترة عقبة أساسية أمام تداول السيارات المستعملة بثقة.

نصيحة خبراء السيارات

يقول الخبير التقني المهندس جهاد محمد البشير، مدير أحد مراكز الصيانة الكبرى في قطر، إن البطارية، وإن كانت تمثل الهاجس الأكبر للمستهلك، فإن الحفاظ على كفاءتها وعمرها الافتراضي يظل رهنا بنمط استخدام ذكي وواع من قبل قائد المركبة.

أوضح البشير في تصريحات للجزيرة نت أن حماية خلايا الطاقة تعتمد على ركائز أساسية، تشمل الابتعاد تماما عن استهلاك شحنة البطارية حتى مستوى 0%، وتنظيم مستويات الشحن بتفادي الشحن الكامل اليومي بنسبة 100% كإجراء روتيني، والاعتماد بدلا من ذلك على الشواحن البطيئة والموثوقة، فضلا عن الإبقاء على درجة حرارة تشغيل المركبة معتدلة لحماية المكونات الداخلية من الإجهاد الحراري.

صفقة رابحة أم ورطة مكلفة؟

وفي محاولة للإجابة عن المعضلة الأبرز في هذا السوق، قال الخبير التقني إن الحكم يعتمد بشكل رئيسي على وعي المشتري، وميزانيته، ونمط استخدامه اليومي، فامتلاك سيارة تكنولوجية متطورة يعد صفقة رابحة جدا للمشترين ذوي الميزانيات المتوسطة الذين يبحثون عن مركبة للاستخدام اليومي داخل المدن، مشيرا إلى أن ذلك يتيح الاستفادة من مصاريف التشغيل الزهيدة والكلفة شبه المنعدمة للصيانة مقارنة بسيارات البنزين، خاصة مع توفر شهادات الضمان الحديثة.

لكنه، في المقابل، يرى أن الشراء قد يتحول إلى ورطة مكلفة في حال اندفاع المستهلك نحو اقتناء سيارات كهربائية قديمة جدا (من موديلات الجيل الأول) ذات مدى سير محدود وخارجة عن مظلة الضمان، أو سيارات تعرضت لشحن سريع متكرر أضعف قدرة البطارية، دون الحصول على تقرير فحص فني معتمد أو شهادة تضمن حالتها الصحية.

ومع تسارع وتيرة اعتماد شهادات فحص البطاريات والضمانات المبتكرة، بدأت كفة سوق السيارات الكهربائية المستعملة ترجح تدريجيا لتتحول من "مخاطرة مجهولة" إلى فرصة استثمارية وتشغيلية ذكية، شريطة الفحص الفني الصارم والاعتماد على مصادر شراء موثوقة.