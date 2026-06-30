ضعف العمل البلدي :كان سببا في تراجع التنمية المحلية والحوكمة

يُعدّ العمل البلدي أحد أهم ركائز الإدارة المحلية، إذ يمثل الحلقة الأقرب إلى المواطنين والمسؤول الأول عن تقديم الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة في المدن والبلدات والقرى. وفي الأردن، شهدت البلديات تطورًا ملحوظًا في أدوارها خلال العقود الماضية، إلا أنها ما تزال تواجه العديد من التحديات التي تحد من قدرتها على تحقيق التنمية المحلية المستدامة، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في آليات عملها وتعزيز استقلاليتها وصلاحياتها.

يتمثل واقع العمل البلدي في الأردن في وجود بلديات منتخبة تتولى مسؤولية تنظيم المدن، وإدارة البنية التحتية، والنظافة، والطرق، والحدائق، والإنارة، وغيرها من الخدمات اليومية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وعلى الرغم من ذلك، فإن العديد من البلديات تعاني من محدودية الموارد المالية، وضعف الإيرادات الذاتية، والاعتماد الكبير على الدعم الحكومي، إضافة إلى تداخل الصلاحيات بين الجهات المركزية والسلطات المحلية، مما يحد من قدرتها على اتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع التنموية بكفاءة.

وتؤكد التجارب الدولية أن نجاح الإدارة المحلية يرتبط بمدى تمكين الحكومات المحلية ومنحها الصلاحيات والموارد اللازمة، مع وجود نظام فعال للرقابة والمساءلة. فكلما كانت القرارات أقرب إلى المواطنين، أصبحت أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجاتهم الحقيقية، وساهمت في تحسين الخدمات وتعزيز المشاركة المجتمعية. ومن هنا، فإن اللامركزية تعد من أهم متطلبات الإصلاح الإداري، لأنها تمنح البلديات دورًا أكبر في التخطيط والتنمية بدلاً من الاقتصار على تنفيذ الخدمات التقليدية.

أما تطلعات العمل البلدي في الأردن، فتتمثل في بناء بلديات قادرة على قيادة التنمية المحلية من خلال تعزيز استقلالها المالي والإداري، وتوسيع صلاحيات المجالس البلدية، وتشجيع الاستثمار المحلي، والتحول الرقمي في تقديم الخدمات، وإشراك المواطنين في تحديد أولويات المشاريع التنموية. كما يتطلب ذلك اعتماد مبدأ الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد، والابتعاد عن المحسوبية، وتفعيل أدوات الرقابة لضمان حسن استخدام المال العام.

وفي المحصلة ، فإن مستقبل العمل البلدي في الأردن يعتمد على تبني رؤية إصلاحية تجعل البلديات شريكًا حقيقيًا في التنمية، وليس مجرد جهة خدمية. فتمكين الإدارات المحلية، وتوفير الموارد اللازمة لها، وتعزيز المشاركة الشعبية، من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات، وتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف مناطق المملكة، وبناء إدارة محلية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المواطنين. ومن خلال هذه الإصلاحات يمكن للبلديات أن تؤدي دورًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات المحلية، بما ينسجم مع رؤية الأردن في بناء إدارة عامة حديثة وفاعلة..