الحسين … أمل وطن وطموح قيادة

يحتفل الأردنيون بمناسبة عزيزة على قلوبهم وهي عيد ميلاد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الذي يمثل نموذجاً مشرقاً للشباب الأردني الطموح وصورة مشرقة للقيادة الهاشمية التي تجمع بين الحكمة والعصرية والانتماء العميق للوطن.

حيث جسد سمو الأمير الحسين رؤية متقدمة لدور الشباب في بناء المستقبل فكان قريباً من الناس حاضراً في الميدان ومتفاعلاً مع مختلف القضايا الوطنية والاجتماعية والإنسانية وقد عكس سموه صورة القائد الشاب الذي يحمل إرث الهاشميين العريق ويترجم في الوقت ذاته تطلعات جيل جديد يؤمن بالإنجاز والعمل والتطوير.

وفي ذات السياق برز سموه في العديد من المحطات الوطنية والدولية ممثلاً للأردن بكل كفاءة واقتدار حاملاً رسالة الدولة الأردنية القائمة على الاعتدال والكرامة والإنسانية كما أولى اهتماماً كبيراً بتمكين الشباب ودعم الابتكار وتعزيز المشاركة الفاعلة في صناعة المستقبل.

إن حضور سمو الأمير الحسين في وجدان الأردنيين يتجاوز كونه ولياً للعهد فهو رمز للأمل والطموح وعنوان للثقة بالمستقبل وامتداد طبيعي لنهج القيادة الهاشمية الحكيمة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

في هذه المناسبة الغالية نستذكر بكل فخر مسيرة العطاء والإنجاز ونجدد الدعاء بأن يحفظ الله سمو ولي العهد ويمتعه بموفور الصحة والعافية وأن يوفقه لمواصلة مسيرة البناء وخدمة الوطن

كل عام وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بألف خير وكل عام والأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة أكثر عزاً ومنعة وازدهاراً.

