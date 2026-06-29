القضاء العراقي: ضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار في قضية وكيل وزير النفط

خبرني - أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، الاثنين، بأن التحقيقات مع المتهم الموقوف وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع العراقي، علي معارج صويدج البهادلي، أسفرت عن ضبط مبالغ مالية بلغت 11 مليون دولار و4 مليارات دينار عراقي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال إعلام القضاء في بيان إن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أوضح أن التحقيقات الأولية مع المتهم الموقوف علي معارج صويدج البهادلي، وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع، أسفرت عن ضبط مبالغ مالية بلغت 11 مليون دولار و4 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن ضبط عدد من العقارات.

وأضاف القاضي المختص، أن "التحقيقات ما زالت مستمرة".

رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، أكّد عزم الحكومة مواصلة مكافحة الفساد لاسترداد المال العام.

وقال الزيدي، في تصريحات نشرت الاثنين بعد جلسة للحكومة العراقية، إن “ما جرى من صولةٍ ضد الفساد هي مرحلة أولى، وستستمر الحكومة في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام، وأنها مكلّفة بحماية مصالح الشعب العراقي، ولا تهاون في هذه المسؤولية”، حسب بيان للحكومة العراقية.