3 عوامل تربك الجزائر قبل مواجهة سويسرا في كأس العالم 2026

خبرني - يلاحق منتخب الجزائر حلم التأهل للمرة الثانية في تاريخه إلى ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2026.

وكان «محاربو الصحراء» فشلوا عام 2014 في الترشح لربع نهائي المسابقة، بعد أن انهزموا أمام ألمانيا بنتيجة 1-2 إثر تمديد الوقت.

وحصد بطل أفريقيا بطاقة التأهل لدور الـ32 في مونديال 2026 بفضل النقاط الأربع التي جمعها من فوز أمام الأردن 2-1 وتعادل أمام النمسا 3-3، ليتأهل ضمن أفضل الثوالث.

وعبر التقرير التالي، 3 عوامل تربك الجزائر قبل ملاقاة سويسرا في المونديال.

جاهزية بدنية أفضل لـ«الناتي»

يدخل المنتخب الأوروبي الموقعة المونديالية في جاهزية بدنية أفضل من منافسه الجزائري.

وتمتع منتخب سويسرا بفترة تمتد لـ9 أيام، حيث خاض آخر مباراة له يوم 24 يونيو/ حزيران أمام كندا.

في المقابل، تحصل منتخب الجزائر على 5 أيام فقط من أجل التجهيز لهذه المواجهة، باعتباره لعب آخر مباراة له يوم الأحد 28 يونيو/ حزيران أمام النمسا.

السفر إلى كندا

سيكون ملعب «بي سي بليس فانكوفر» بكندا مسرحا للمواجهة بين الجزائر وكندا ضمن دور الـ32 من كأس العالم 2026.

ولعب «محاربو الصحراء» مباراة النمسا في مدينة كانساس سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي سيتعين عليهم القيام بسفرة مرهقة لكندا قد تستغرق 5 ساعات على أقل تقدير.

ويجدر التذكير بأن منتخب سويسرا خاض آخر مباراة له أمام كندا بملعب «بي سي بليس»، وبالتالي سيواصل إقامته في مدينة فانكوفر.

فارق التوقيت مجددا

تعترض منتخب الجزائر مشكلة فارق التوقيت مجددا، بمناسبة سفره من مدينة كانساس سيتي الأمريكية إلى مدينة فانكوفر الكندية.

وسيتعين على نجوم «الخضر» التأقلم مجددا مع فارق ساعتين بين المدينتين، بعد أن عانوا سابقا من تأثيرات الفارق في التوقيت بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية.

ومما لا شك فيه أن عامل فارق التوقيت مهم للغاية، إذ يؤثر في الساعة البيولوجية لأجسام اللاعبين.