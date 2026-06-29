إسرائيل: نستعد لاحتمال تجدد الحرب مع إيران.. والجيش أبلغ بالاستعداد لتنفيذ عملية (أزرق وأبيض)

خبرني - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تستعد لاحتمال تجدد الحرب مع إيران، موضحا أن الجيش أبلغ بالاستعداد لتنفيذ عملية "أزرق وأبيض".

وأضاف كاتس خلال إحاطة للصحفيين: "قد نجد أنفسنا غدا في حرب مع إيران، وإذا أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل، فسنهاجمها بقوة"، مشيرا إلى أن "الجيش الإسرائيلي ينتظر ذلك وهو في حالة تأهب، وتل أبيب أوضحت موقفها للإدارة الأمريكية".

وأوضح أن "تجدد المواجهة مع إيران قد يحدث في حال قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف المفاوضات واستئناف الهجوم، أو إذا بادرت إيران إلى مهاجمة إسرائيل"، مضيفا أن "الجيش تلقى تعليمات بالاستعداد لتنفيذ عملية أزرق- أبيض ضد إيران".

وأشار إلى أن إيران "ما زالت تمتلك مخزونا من الصواريخ وقدرة على إطلاقها، لافتا إلى أن "الجيش مستعد دفاعيا وهجوميا، وسيتم اتخاذ إجراءات لحماية الجبهة الداخلية إذا اقتضت الحاجة".

وذكر كاتس أن "إسرائيل ستواصل استهداف أي تهديد"، موضحا أن "أي إطلاق نار من حزب الله سيقابل بضربات في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وقال كاتس: "إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان"، معتبرا أن بقاء القوات الإسرائيلية هناك يمثل "أهم إنجاز تحقق، وأن الانسحاب لن يتم قبل نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان".

وأضاف أن الجيش اللبناني سيتولى، بدعم أمريكي، العمل في المنطقة الواقعة بين الحدود ونهر الليطاني لإبعاد حزب الله، مشيرا إلى أن واشنطن وتل أبيب تؤيدان تدريب وحدات خاصة في الجيش اللبناني لتنفيذ هذه المهمة.

وتطرق للملف السوري، قائلا: "إن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها داخل سوريا"، مشيرا إلى أن "تل أبيب تراقب التطورات عن كثب وتأخذ مسؤولية حماية الدروز على عاتقها".

وبشأن قطاع غزة، قال كاتس إن "إسرائيل لن تسمح بإعادة تسليح حركة حماس، وإنها ستواصل عملياتها العسكرية، وإذا لم يتم نزع سلاح حماس وفق الشروط، فسنكمل المهمة بأنفسنا".

وتحدث كذلك عن جماعة أنصار الله (الحوثيين)، مشيرا إلى أنها "تشكل تهديدا أكبر مما يعتقد"، موضحا أن "إسرائيل تستعد لمختلف السيناريوهات المستقبلية".