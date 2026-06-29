تركيا.. مشاجرة بين (الكنة والحماة) اثناء تشييع جنازة الزوج

خبرني - شهد انتشال جثة شاب تركي قضى في حادث، تمهيدًا لتشييعه ودفنه، مشاجرة بين زوجته ووالدته؛ ما أثار انتقادات واسعة لاستمرار خلاف الكنة وحماتها حتى في الجنازة.

وأظهر مقطع فيديو من موقع الحادث في محافظة "إدرنة" بشمال غرب تركيا، مشادة كلامية بين الزوجة ووالدة زوجها، كادت تتحول لمضاربة بالأيدي لولا تدخل الحاضرين وبينهم رجال الشرطة وفرق إنقاذ وإسعاف.

وقالت وسائل إعلام محلية: إن فرق البحث والإنقاذ عثرت على الزوج أونور توتونيتشيميز، 31 عامًا، ميتًا في قناة مائية بمنطقة ريفية، بعد بلاغ من أسرته عن فقدان الاتصال به بعد مغادرة المنزل على دراجة نارية.

ووصلت فرق الإسعاف والشرطة لمكان العثور على جثة الشاب وحضرت عائلته أيضًا للمكان، قبل أن تبدأ مشادة كلامية بين الكنة والحماة واتهامات متبادلة بالمسؤولة عن الحادث الذي وقع لأونور الذي ترك خلفه طفلين.

وتحقق الشرطة في الحادثة لمعرفة السبب الدقيق لوفاة الشاب والتأكد من عدم وجود شبهات في المصير الذي انتهى إليه وأثار خلافًا بين الكنة والحماة.

وعرضت محطات تلفزة تركية، مقطع الفيديو الذي يظهر المشادة ومحاولة الاشتباك بالأيدي بين والدة الشاب الراحل وزوجته، وكتب مدونون في مواقع التواصل الاجتماعي عبارات تنتقد سلوكهما ذاك.