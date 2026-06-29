مقتل باحثة ماجستير على يد طليقها في مصر.. التحقيقات تكشف التفاصيل

خبرني - كشفت تحقيقات النيابة في الإسكندرية، بمصر، عن تفاصيل مقتل باحثة ماجستير على يد طليقها داخل منزل أسرتها، وإصابة والديها بجروح خطيرة.

وتبين من أوراق القضية أن الضحية، «جهاد العمروسي»، الباحثة بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية، كانت تستعد لمناقشة رسالة الماجستير، قبل أن تتعرض لاعتداء أنهى حياتها على يد طليقها، «أحمد رضا»، داخل منزل أسرتها.

وأشارت التحقيقات إلى أن الزوجين انفصلا قبل نحو ست سنوات، وظلت الضحية تقيم في مسكن الزوجية بصفتها الحاضنة القانونية لطفليهما، ما أدى إلى نشوب خلافات متكررة بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

وأضافت أوراق الدعوى أن المتهم كان يسعى إلى استعادة مسكن الزوجية وإنهاء حق الحضانة، وهو ما تسبب في تصاعد النزاع بينه وبين الضحية، قبل أن يتطور الأمر إلى تهديدات واعتداءات سبقت الواقعة.

وفي 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أفادت التحقيقات بأن المتهم اقتحم منزل طليقته قبل أيام من الحادث، ووجّه لها تهديدات مباشرة، ما دفع الأسرة إلى تحرير بلاغ رسمي ضده، بينما انتقلت الضحية مؤقتًا إلى منزل والديها بصحبة طفليها، خشية التعرض للخطر.

ماذا كشفت التحقيقات عن جريمة الإسكندرية بمصر؟

بحسب التحقيقات، أعد المتهم أدوات الاعتداء مسبقًا، ووضعها داخل حقيبة، ثم توجه إلى محيط منزل الأسرة، وظل يراقب حركة الدخول والخروج قبل تنفيذ جريمته. وأوضحت المعاينة أن المتهم صعد إلى الشقة واعتدى على والدي الضحية، مسببًا لهما إصابات بالغة، قبل أن يهاجم طليقته داخل المنزل، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بجراحها.

كما أشارت التحقيقات إلى أن الضحية حاولت الاستغاثة في اللحظات الأخيرة، إلا أنها فارقت الحياة قبل وصول المساعدة، فيما تمكن سكان العقار من السيطرة على المتهم أثناء محاولته الفرار، وتسليمه إلى الأجهزة الأمنية.

وبيّنت التقارير الطبية الأولية أن الوفاة نتجت عن إصابات شديدة ونزيف حاد، بينما نُقل والداها إلى المستشفى لتلقي العلاج، تحت الملاحظة الطبية. وأمرت النيابة العامة باستكمال التحقيقات، وإجراء الفحوصات الطبية الشرعية، واستكمال تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الواقعة، فيما يواجه المتهم اتهامات بالقتل العمد والشروع في القتل.